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"Ніколи не були зрадниками": Лукашенко заявив про спільний курс із Росією на тлі війни в Україні і згадав Трампа

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 5,9 т.
Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко. Джерело: Пресслужба президента РБ

Білорусь і надалі продовжить дотримуватися спільного з Росією курсу щодо війни в Україні. Мінськ має власне бачення окремих аспектів війни, однак готовий підтримувати рішення російського керівництва.

Про це на зустрічі з головами делегацій – учасників засідання Євразійської міжурядової ради заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує білоруське державне агентство БЕЛТА. Окремо він згадав американського лідера Дональда Трампа, наголосивши, що вдячний йому за "оголення" політики США та Заходу.

Лукашенко пообіцяв залишатися на боці РФ

"Два слова, щоб ви розуміли мою позицію щодо війни в Україні. Ми з Володимиром Володимировичем (Путіним. -Ред.) часто обговорюємо цю тему. Підходи у нас більш вивірені, тому що і він, і я знаємо, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Зрештою, ми ж "співагресори" з ним. У нас одне питання (іноді жартома обговорюємо): хто більше "агресор" – я чи він", – видав Лукашенко.

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Він додав, що має власне бачення окремих аспектів війни в Україні та відкрито обговорював його з російським диктатором. Проте, запевнив білоруський лідер, Мінськ і надалі дотримуватиметься спільного курсу з Росією та підтримуватиме рішення керівництва РФ, попри відмінності в оцінці ситуації.

"Ми завжди будемо з вами (з РФ. – Ред.), незважаючи на наші особливості розуміння того, що там відбувається. Ми ніколи не були зрадниками", – сказав він.

Білоруський лідер оцінив політику Заходу

Не забув Лукашенко також похвалити президента США Дональда Трампа, наголосивши, що вдячний "за те, що він відкрито оголив політику Заходу, і насамперед США".

"Венесуела – це нафта. Куба – це наша безпека, тут ні Росії, ні Китаю, нікому тут справи не має бути, це – наше. Гренландія – вона потрібна тому-то. Він (Трамп. – Ред.) не ховається за якимись дипломатичними формулюваннями. А ми побачили реальну особу західної політики, західної дипломатії, і насамперед США. Виходячи з цього ви, бачачи їхню політику, робіть для себе висновки", – зауважив самопроголошений білоруський лідер.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Лукашенко заявив, що не має наміру відправляти білоруських військових на війну в Україні. Він запевнив, що його країна не зацікавлена в участі у бойових діях та підтримує мирне врегулювання конфлікту.

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