"Ніхто не вірить, що Путін зупиниться": Зеленський пояснив позицію України щодо Донбасу

Україна не погодиться віддати Донбас Росії в обмін на обіцянки безпеки, оскільки це не гарантуватиме завершення війни. Президент Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін лише зробить паузу, а згодом знову спробує захопити українські території.

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Про це глава держави заявив в інтерв’ю данському виданню DR Nyheder. Він пояснив, чому Україна не може довіряти обіцянкам Кремля та чому можливі гарантії безпеки не є рівноцінною заміною членству в НАТО.

Зеленський пояснив, чому Україна не довіряє обіцянкам Росії

За словами президента, вимога віддати українську землю заради миру є абстрактною, адже незрозуміло, які саме гарантії безпеки отримає Україна натомість. Він нагадав, що спочатку Путін говорив про Донбас, однак згодом російські війська спробували захопити Київ.

"Путін говорив про Донбас, але потім вирішив окупувати Київ, нашу столицю. Його слова були про Донбас, а реальність – про Київ", – зазначив Зеленський.

Він також згадав заяви Кремля про нібито захист російськомовного населення. Водночас російські окупанти вбивали мирних жителів у Бучі та інших населених пунктах України.

"Він постійно казав, що захищає російськомовних людей, а потім закатував сотні й тисячі людей у Бучі та інших місцях. Тож ішлося не про російськомовних людей", – наголосив президент.

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Що Зеленський відповів на пропозицію обміняти Донбас на безпеку

Глава держави розповів, що під час обговорення можливого обміну Донбасу на гарантії безпеки американська сторона запитала, чи готова Україна піти на такий крок. Зеленський у відповідь попросив уточнити, про які саме гарантії йдеться.

"Чи можете ви обміняти Донбас на безпеку?" – запитали його американці.

"Я одразу відповів: "Можете сказати мені, що це означає? Яку безпеку? НАТО?" – переказав президент.

За його словами, у відповідь пролунала пропозиція гарантій, подібних до натовських. Однак Зеленський звернув увагу на суперечність: від України очікують чіткої відповіді щодо Донбасу, тоді як гарантії безпеки пропонують у невизначеній формі.

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"Подібне? Але ж ви не хочете, щоб відповідь щодо Донбасу була "подібною". Ви хочете чіткої відповіді щодо Донбасу. Це ваша мета. І це мета Путіна на сьогодні", – заявив глава держави.

Чому Україна побоюється нового нападу Росії

Зеленський нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї, а згодом зіткнулася з перешкодами на шляху європейської інтеграції та вступу до НАТО. Зрештою Росія розпочала окупацію українських територій.

"У нас забрали ядерну зброю. Я не прихильник ядерної зброї. Думаю, світ був би кращим без неї. Але росіяни забрали нашу ядерну зброю, чи не так? Забрали. Потім вони зупинили нашу інтеграцію у Європу, потім не дали нам бути в НАТО. І зрештою окупували нас", – сказав президент.

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Він наголосив, що не вірить у готовність Путіна зупинити агресію навіть у разі відходу України з Донбасу. На думку Зеленського, Росія може лише тимчасово припинити бойові дії, а через певний час знову розпочати наступ.

"Ніхто не вірить, що Путін зупиниться, якщо ми залишимо Донбас. Він зробить паузу. А потім повернеться через рік, два чи п'ять років. І хто буде винен?" – поставив риторичне запитання глава держави.

Нагадаємо, після окупації Криму та частини Донбасу у 2014 році Росія не припинила агресію проти України. Володимир Зеленський нагадав, що політика деескалації не принесла миру, а бойові дії та обстріли на сході країни продовжувалися.

Як писав OBOZ.UA, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним у будь-якій точці світу, зокрема у Флориді під час грудневого саміту G20 або навіть в Антарктиді. Єдина умова – переговори не мають відбуватися в Москві.