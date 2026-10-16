''Ніхто не переконає мене'': Трамп заявив, шо Україні потрібно провести вибори

Президент США Дональд Трамп знову заявив про потребу провести вибори в Україні. Він обґрунтував це тим, що український лідер Володимир Зеленський нібито не хоче укладати угоду щодо закінчення війни та додав, що врегулювання може відбутися без нього.

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Про це Трамп заявив інтерв'ю телеканалу Newsmax. Він наголосив, що Україна, на відміну від Росії, не має значного мобілізаційного ресурсу.

Трамп пояснив, чому Україні потрібні вибори

Американський лідер знову закликав до проведення виборів в Україні та згадав про російські атаки на житлові будинки.

"Гадаю, потрібні вибори, адже ніхто не переконає мене в тому, що українці задоволені тим, що в їхні житлові будинки влучають ракети. Але правда в тому, що Росія – величезна країна, і Росія може втратити мільйон чоловіків, а за ними в неї залишаться ще мільйони. В Україні просто немає такого мобілізаційного ресурсу", – наголосив Трамп.

Проте він додав, що попри значно менші розміри України порівняно з Росією, вона отримала від США найкраще озброєння у світі.

Мир можуть узгодити без Зеленського

Також американський президент звинуватив Зеленського в небажанні йти на домовленості та припустив, що завершення війни можуть узгоджувати вже без участі чинного глави української держави.

"Думаю, зрештою вони дійдуть до якогось урегулювання. Зроблять вони це не з ним. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче, але насправді не хоче", – сказав Трамп.

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Нагадаємо, також Трамп заявив, що обурений ударами України по російських НПЗ, адже саме ці удари нібито є причиною зростання світових цін на нафту. Також очільник Білого дому додав, що Зеленський є людиною, з якою "не варто мати справу".

Як писав OBOZ.UA, Зеленський вважає помилкою заклики Трампа до обрання нового українського лідера. На його думку, такі заяви можуть зашкодити й самому главі Білого дому. Він також висловив думку, що американці можуть негативно сприйняти таку позицію свого президента.

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