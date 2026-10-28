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Нідерланди виділять Україні новий пакет військової допомоги на €500 млн: що до нього увійде

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
807
Нідерланди виділять Україні новий пакет військової допомоги на €500 млн: що до нього увійде
Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Джерело: Офіс президента України

Нідерланди нададуть Україні додатковий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро. До нього зокрема увійдуть засоби протиповітряної оборони та безпілотники, призначені для захисту від російських повітряних атак.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час спілкування з медіа після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив, що ця підтримка зараз є вкрай необхідною, адже країна-агресорка РФ посилила удари по цивільних обʼєктах і цивільній інфраструктурі України. 

"Видно, що стратегія Росії полягає виключно в тому, щоб свідомо сіяти смерть і руйнування. І наразі немає жодних ознак готовності Росії припинити цей терор... Ми як союзники повинні й надалі усвідомлювати, що наша безперервна підтримка має вирішальне значення. Цю підтримку необхідно посилювати, потрібно робити більше", – сказав Єттен. 

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Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за вагому підтримку України, особливо в період масованих атак на енергосистему.

Я хочу подякувати за новий пакет, про який зараз сказав Роб. Для нас він дуже потрібний, особливо в цей період масованих атак на нашу енергетичну систему. Новий пакет військової підтримки для нас, обсяг 500 млн євро. Пакет, який готується саме зараз, восени. Це те, що дійсно вагомо, зокрема для відбиття цих повітряних атак", – наголосив глава держави.

За його словами, наразі основним дефіцитом для України залишаються ракети, зокрема антибалістичні, які необхідні для перехоплення ворожих ракет. Президент нагадав, що росіяни роблять ключову ставку на балістику в цій війні. 

Зеленський окремо подякував Нідерландам за оголошений пакет нелетальної підтримки для України на суму 1,2 мільярда євро, розрахований на наступні три роки. Це додає нам стійкості, і кошти будуть спрямовані на енергетичну підтримку, відбудову інфраструктури, соціальний сектор, охорону здоровʼя, розмінування. 

Як повідомляв OBOZ.UA, 28 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Серед головних тем переговорів були військова допомога, економічне партнерство та підготовка до тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

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