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"Нічого особистого": Зеленський пояснив напругу у відносинах з Трампом

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
141
"Нічого особистого": Зеленський пояснив напругу у відносинах з Трампом
Зеленський прокоментував напругу у відносинах з Трампом. Джерело: White House, ОП колаж OBOZ.UA

Між президентами України Володимиром Зеленським і США Дональдом Трампом, дійсно, існує "деяка напруженість". Але погіршення стосунків ніяк "не пов'язані з особистостями", і були викликані першочергово тим, що нинішній американський лідер вирішив пом’якшити санкції проти країни-агресорки Росії.

Так Володимир Зеленський прокоментував ситуацію американському мовнику CNN. Він уточнив, що таке пом’якшення санкцій (за його словами, це "залицяння до Путіна") лише "зробить його сильнішим".

Нічого особистого

Мовник нагадав слова Зеленського, що Трамп "опинився на невірному боці історії", обмеження доступу українцям до сервісу Starlink тощо, що сталися на тлі напруження стосунків між Україною та США. Але зараз "Зеленський обрав примирливий тон", вважають в США.

"Моє ставлення до Путіна цілком чітке. Я вважаю, що якщо ми скасуємо санкції, ми зробимо його сильнішим. Це не щось особисте між мною та президентом Трампом. Та звісно, я проти будь-якого скасування санкцій", – цитує CNN слова Зеленський.

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Нагадаємо: 20 жовтня в Осло пройшла зустріч Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Український президент назвав цю зустріч "продуктивною", але підкреслив, що особисто він не переконаний у прагненні Путіна до миру.

"Путін грає, бо знаєте, він гравець. Шкода, але він грає життями інших людей. І звісно, він не хоче припиняти війну. Тому ми хочемо, аби наші партнери не давали йому можливості стати сильнішим та зламати нас", – сказав Зеленський.

За його словами, зараз Україна найбільше потребує від своїх союзників двох речей. По перше, треба "не скасовувати санкції проти Путіна", а по друге, українцям треба "надати кращі ракети".

Земля дуже важлива

Український лідер натякнув на можливість замороження поточних ліній фронту, щоб "укласти перемир’я, припинити вбивства, сісти і поговорити". Однак він наголосив, що Київ ніколи не визнає окуповані території частиною Росії і тим більш не погодиться на здачу росіянам нових земель.

"Наша земля дуже важлива, бо йдеться не про кілометри – йдеться про людей. Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, нашу незалежність, нашу країну. Ніхто не визнає ці тимчасово окуповані території як російські, і я думаю, що Росія це розуміє. Шкода, якщо хтось цього не розуміє, але це їхня справа", – цитує мовник слова Зеленського.

Як повідомляв OBOZ.UA, після низки певних кроків назустріч російському диктатору, американський лідер стрімко втратив довіру і популярність серед виборців. За останніми даними, більше половини громадян США підтримують оголошення імпічменту Дональду Трампу, а понад дві третини очікують, що демократи спробують це зробити, якщо отримують більшість у Палаті представників після виборів 3 листопада.

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