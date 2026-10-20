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"Нічого не змінилося": Рубіо пояснив позицію США щодо допомоги Україні і надання перехоплювачів. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
447
Марко Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо. Джерело: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що позиція Вашингтона щодо підтримки України у сфері оборони залишається незмінною. За його словами, американська сторона продовжує дотримуватися раніше визначеного підходу.

Рубіо наголосив, що жодних змін у цій політиці не відбулося. Про це він заявив, коментуючи питання оборонної допомоги Україні.

Рубіо заявив, що позиція США не змінилася

Марко Рубіо коротко окреслив позицію Сполучених Штатів щодо України у сфері оборони.

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"У сфері оборони все, що ми робили стосовно України, залишається незмінним. Нічого не змінилося", – заявив держсекретар США.

Його слова стосувалися, зокрема, питання допомоги Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок провів предметну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо щодо трьох важливих для України питань. Сторони обговорили перехоплювачі для протидії балістичним ракетам, раннє попередження про російські балістичні атаки та ситуацію навколо Starlink і Starshield. Зеленський подякував американській стороні за готовність допомогти та чітку позицію.

Раніше Зеленський заявив, що українці готові продовжувати працювати заради справедливого миру. Однак зараз усе зводиться до того, що російський диктатор Володимир Путін відмовляється завершити розпочату ним війну. Водночас американська сторона ухвалює щодо України рішення, які "важко пояснити". 

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