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"Необхідний баланс": Каллас заявила, що мирні переговори мають передбачати поступки з боку Росії

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
384
"Необхідний баланс": Каллас заявила, що мирні переговори мають передбачати поступки з боку Росії
Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас

Висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що країна-агресорка Росія не демонструє реальних намірів вести мирні перемовини і водночас висуває максималістські вимоги. Вона наголосила, що в переговорному процесі має бути баланс і чіткі вимоги до російської сторони.

Необхідно домогтися того, аби Москва пішла на поступки. Про це Каллас сказала під час спілкування з медіа в Парижі, де проходить зустріч міністрів закордонних справ країн G7, передає "Укрінформ".

Вона прокоментувала майбутню зустріч в Абу-Дабі за участі України, РФ та США, зауваживши, що не покладає великих надій на цей раунд переговорів, "оскільки ми не бачимо з боку Росії жодних ознак готовності домовлятися добросовісно".

"Ми хотіли б бачити припинення вогню та реальний переговорний процес. Також ми очікуємо від Росії прояву доброї волі – наприклад, припинення щоденних вбивств мирних жителів і атак на цивільну інфраструктуру. Поки що нічого подібного ми не бачимо", – підкреслила глава дипломатії ЄС.

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Каллас висловилася щодо нібито намірів США обговорити з Росією архітектуру європейської безпеки. Дипломатка наголосила, що така архітектура в Європі вже існує.

"Я нарахувала щонайменше 30 міжнародних угод, у яких Росія взяла на себе зобов’язання – зокрема, поважати суверенітет і територіальну цілісність (зокрема й щодо України існує кілька таких угод)", – зазначила вона, додавши, що проблема полягає в тому, що "Росія не дотримується цих домовленостей".

Тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб змусити Росію виконати зобов’язання, які вона вже на себе взяла.

"Згадайте Будапештський меморандум: Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії того, що Росія не нападатиме на неї. Саме тому ми повинні домогтися того, щоб у ході переговорів російська сторона пішла на чіткі поступки; інакше ми просто бачитимемо ще більше таких атак", – заявила Каллас.

Вона підкреслила, що низка питань, пов’язаних із війною в Україні, залежить від рішень, які ухвалює Європа.

"Тож, безумовно, ми також маємо брати участь в обговоренні – зокрема, коли йдеться про санкції та заморожені активи; щодо останніх існує домовленість, що ми не розблокуємо їх, доки Росія не виплатить репарації. Якщо ми прагнемо справедливого й тривалого миру, необхідно забезпечити притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини, а також гарантувати, що Росія не здійснить новий напад", – пояснила висока представниця ЄС.

Каллас також зауважила, що позиція Європи, яка не передбачає жодних вимог до Росії, "не може бути вдалим рішенням", оскільки сама Росія висуває максималістські вимоги. Зважаючи на це, Єврокомісія разом із міністрами закордонних справ держав-членів ЄС раніше сформували перелік ключових інтересів Європи, щоб урівноважити позиції сторін за столом переговорів.

Як повідомляв OBOZ.UA, під час тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі питання припинення вогню не буде винесене на порядок денний. Натомість учасники зосередяться на майбутніх гарантіях безпеки та ширшій архітектурі європейської безпеки, які мають запобігти відновленню війни після можливого перемир’я.

Тим часом українська сторона очікує на "конструктивний діалог" під час тристоронніх перемовин, які відбудуться в Абу-Дабі. Значна увага буде зосереджена на гуманітарних питаннях і подальших обмінах полоненими, зазначив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

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