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"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. Відео

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 хв
icon 7,3 т.
"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. Відео
Президент України.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви народного депутата Олексія Гончаренка щодо необхідності переговорів із Росією. Глава держави заявив, що подібні публічні меседжі не сприяють єдності країни.

Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві. Нещодавно Гончаренко оприлюднив власний план щодо припинення війни, у якому закликав Україну домовлятися з Росією "крок за кроком".

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Він запропонував, зокрема, вести переговори за окремими напрямами та поступово рухатися до припинення бойових дій.

Відповідаючи на запитання щодо таких заяв, Зеленський зазначив, що свобода слова передбачає можливість політиків висловлювати власні позиції. Водночас президент розкритикував меседжі, які, на його думку, можуть створювати додатковий розкол усередині держави.

"Свобода слова, тому це нормально. Скажу так, ненормальний меседж. Тому що треба єдність в державі", – заявив Зеленський.

Президент також зауважив, що не знає про заклики деяких депутатів до таких дій, додавши, що кожен має виконувати свою роботу на своєму місці.

"Всі хочуть заключити. Всі роблять на свого місця. Тому що ще має трапитися", – сказав Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, російський диктатор Володимир Путін прагне постійної ескалації війни та продовжує завдавати ударів по дата-центрах і мобільному зв'язку. Водночас такими сервісами користуються звичайні люди не лише в Україні, а й у самій Росії, зокрема в Москві.

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