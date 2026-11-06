"Немає підтвердження": Україна досі не отримала від США даних про розподіл $400 млн військової допомоги

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаЯкі зарплати платять в НафтогазіВ "Нафтогазі" більше мільйона в місяць платять не лише голові: OBOZ.UA дізнався про космічні зарплати навіть у філії в ЄгиптіПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало значно дешевше"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відеоІлюстрація - 25 копійокЗа 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монетаСкандал через скасування концерту в день жалоби: Анна Трінчер із насмішкою відреагувала на бійку фанатівСкандал через скасування концерту в день жалоби: Анна Трінчер із насмішкою відреагувала на бійку фанатівСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоСтав на захист України ще в 2014 році: на фронті загинув військовий з Київщини Олександр Великий. ФотоІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуЕкстрені відключення світла почалися в Києві та 4 областях: всі графіки на 6 листопада"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами"Пролітають – і нічого не можеш зробити": у Росії поскаржилися на безпорадність перед українськими дронами"Хоронити немає за що": у Росії масово скорочують виплати родинам ліквідованих в Україні окупантів"Хоронити немає за що": у Росії масово скорочують виплати родинам ліквідованих в Україні окупантів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Немає підтвердження": Україна досі не отримала від США даних про розподіл $400 млн військової допомоги

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
153
"Немає підтвердження": Україна досі не отримала від США даних про розподіл $400 млн військової допомоги
Пентагон.

Україна досі не має підтвердження від Сполучених Штатів щодо укладених контрактів на використання $400 млн військової допомоги, передбачених на 2026 фінансовий рік. Американська сторона також не повідомила Києву, на які саме потреби Сил оборони спрямують ці кошти та коли відбудеться фінансування.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік. Інформацію оприлюднило Суспільне.

Українська сторона намагалася з’ясувати ситуацію через американських представників у Вісбадені та Міністерство оборони США, проте конкретної інформації так і не отримала.

"У нас немає підтвердження від американської сторони та від НАТО – зокрема, від NSATU у Вісбадені – щодо того, де перебувають кошти, які контракти вже підписані або будуть підписані і на що саме ці кошти будуть спрямовані. Тобто, по суті, немає жодної інформації про те, що відбувається", – заявив Сєнік.

Читайте також
Едуард РубінЕдуард Рубін
15,8 т.
"Карфаген має впасти": хто насправді дав команду ламати мафію в погонах
15,8 т.
"Карфаген має впасти": хто насправді дав команду ламати мафію в погонах
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
9,7 т.
Навіщо Зеленський заговорив про вибори онлайн?
9,7 т.
Навіщо Зеленський заговорив про вибори онлайн?
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
9,4 т.
"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із Україною
9,4 т.
"Бажаємо справедливого миру": Фіцо заявив про підготовку масштабних інфраструктурних проєктів із Україною

Україна зацікавлена в якнайшвидшому отриманні інформації про розподіл фінансування, оскільки потреби української армії залишаються значними. Серед можливих напрямків використання коштів дипломат назвав закупівлю боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та підтримку експлуатації американських винищувачів F-16.

"Нам потрібно все: боєприпаси, матеріально-технічне забезпечення. Йдеться про низку контрактів, зокрема щодо забезпечення експлуатації літаків F-16. Це значна сума. Ми дуже хотіли б отримати відповіді на наші запитання і розуміння того, коли і на що саме будуть використані ці кошти. Це надзвичайно важливо", – зазначив він.

$400 млн для України передбачили в оборонному бюджеті США на 2026 фінансовий рік. Кошти виділили в межах програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), яка передбачає замовлення пріоритетного озброєння для українських Сил оборони в американських виробників.

У квітні 2026 року сенатор Мітч Макконнелл розкритикував Пентагон через затримку з укладанням контрактів. Він заявив, що відомство місяцями не використовувало передбачене фінансування, та пов’язав це із заступником міністра оборони США з питань політики Елбриджем Колбі.

Згодом, під час слухань 29 квітня, конгресвумен Сара Елфрет запитала міністра оборони США Піта Гегсета, коли Україна отримає ці кошти. Тоді Гегсет заявив, що фінансування вже вивільнили для укладання контракту.

"Департамент визнає, що 400 мільйонів виділили на розбудову європейського потенціалу, і станом на вчора ці кошти вивільнили для контракту", – сказав він.

Водночас на запитання про конкретні терміни надходження озброєння до України Гегсет відповів, що це залежатиме від того, які саме потреби Київ вирішить профінансувати. Рішення щодо використання коштів ухвалюватимуть з урахуванням рекомендацій Європейського командування Збройних сил США (EUCOM).

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що США планують звернутися до союзників по НАТО з проханням виділити додаткові коштина закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL. Вашингтон може порушити це питання вже в листопаді. Наразі існує нестача у розмірі близько 2 млрд доларів для покриття вже схвалених пакетів.

Схожі теми
Військова допомога УкраїніУкраїнаСШАПентагонНАТОПіт ГегсетПіт Гегсет
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!