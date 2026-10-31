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"Нехай приїжджає до Москви": Лавров відповів, чи готовий Путін до телефонної розмови з Зеленським

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
3,9 т.
"Нехай приїжджає до Москви": Лавров відповів, чи готовий Путін до телефонної розмови з Зеленським
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Джерело: Getty

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не підтвердив готовність російського диктатора Володимира Путіна до телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Натомість він повторив позицію Кремля щодо можливої особистої зустрічі лідерів і заявив, що український лідер має приїхати до Москви.

Про це Лавров сказав, відповідаючи на питання кореспондента DW під час пресконференції в Атланті. Російський міністр відкинув повідомлення українського видання The Kyiv Independent про те, що Путін нібито хоче провести телефонну розмову із Зеленським.

Лавров заявив, що Зеленський має приїхати до Москви 

Коментуючи інформацію про можливе бажання російського лідера поговорити телефоном із президентом України, Лавров закликав не довіряти українським чиновникам.

"Не вірте їм", – сказав глава російського МЗС, не відповівши прямо на запитання про готовність Путіна до телефонної розмови із Зеленським

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Натомість він нагадав про позицію Кремля щодо особистої зустрічі двох президентів. За словами Лаврова, Путін раніше заявляв, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо захоче зустрітися з ним.

Журналіст також запитав, чи можлива зустріч лідерів України та Росії на саміті G20 у грудні в Маямі. У відповідь Лавров зазначив, що Україна не входить до цієї групи, і знову наголосив на необхідності приїзду Зеленського до російської столиці.

ЗМІ повідомили про спробу організувати телефонну розмову

Раніше The Kyiv Independent повідомило, що Москва прагнула організувати телефонну розмову Путіна із Зеленським замість їхньої особистої зустрічі. За словами одного зі співрозмовників видання, російська сторона вже намагалася провести таку розмову.

Як можливе підтвердження цієї версії журналісти навели заяву речника Кремля Дмитра Пєскова від 30 жовтня. Тоді він сказав, що Путін готовий до діалогу з усіма. На запитання, чи відповість російський диктатор на дзвінок Зеленського, Пєсков відповів, що ніхто йому поки не телефонував.

Співрозмовники видання припустили, що Москва намагається замінити повноцінні переговори телефонним дзвінком, щоб уникнути обговорення ключових питань. Неназваний український посадовець наголосив, що для досягнення остаточних домовленостей щодо основних питань і гарантій безпеки потрібен тристоронній формат за участю США, а також європейських партнерів.

Він також засумнівався, що ці питання можна розв’язати лише телефоном без участі американської сторони. Також співрозмовник зауважив, що пропозиції приїхати до Москви або зателефонувати російському керівництву не пояснюють, як сторони планують домовлятися щодо ключових питань.

Нагадаємо, у Кремлі назвали можливе місце та терміни проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії. За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, зустріч могли провести в Абу-Дабі в першій половині листопада.

Як писав OBOZ.UA, Росія не демонструє готовності до встановлення миру в Україні. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично оцінила переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з російським диктатором Володимиром Путіним.

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