"Не зрозуміло, що буде далі": Зеленський пояснив, як зняття санкцій з Росії вплине на зустріч лідерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хотів би зняття всіх санкцій із Росії до можливої зустрічі лідерів України, США та РФ. Він наголосив, що обмеження запровадили через російську агресію, а їхнє скасування має відбуватися у визначеному порядку після завершення війни.

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Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Аллі Мазур для програми "ТСН. Тиждень" на телеканалі "1+1". За його словами, він уже обговорив це питання з американською делегацією та пояснив, чому вважає передчасне скасування санкцій ризикованим.

Обережність перед переговорами

Зеленський зазначив, що не варто купувати лояльність Росії ціною зняття санкцій. На його думку, якщо обмеження скасують до тристоронніх переговорів, може виникнути ситуація, коли подальший розвиток подій буде незрозумілим, а важливого інструменту впливу на Москву Україна та її партнери вже не матимуть.

"Санкції накладалися за агресію, а не за можливість побалакати", – наголосив президент.

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Він також нагадав, що для запровадження санкцій проти Росії міжнародній спільноті довелося об’єднати зусилля та ухвалити понад 20 пакетів обмежень у різних країнах світу.

Які важелі залишаться

Президент застеріг, що повторно об’єднати міжнародних партнерів для відновлення санкцій може бути складно. Тому він не хоче, щоб Україна підходила до зустрічі з Володимиром Путіним без важливих інструментів впливу.

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"Я не хочу, щоб ми залишилися без інструментів – без санкцій, без грошей або без заморожених активів на зустрічі з Путіним", – сказав Зеленський.

За його словами, у такому разі Україна матиме менше можливостей під час переговорів. Президент пов’язав це з висловом Дональда Трампа про карти, які сторони можуть використовувати в діалозі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як Зеленський розповів про очікування від тристоронніх перемовин у листопаді.