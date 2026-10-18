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Не Зеленський у Москві: міністр оборони Італії пояснив, якою бачить перемогу України у війні

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 5,8 т.
Не Зеленський у Москві: міністр оборони Італії пояснив, якою бачить перемогу України у війні
Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе перемогти Росію у класичному розумінні. Джерело: Getty

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не зможе перемогти Росію у війні в класичному розумінні цього слова. На його думку, справжньою перемогою для Києва стане виведення російських військ, припинення бомбардувань і можливість українців вільно жити та будувати своє майбутнє.

Про це Крозетто заявив в інтерв'ю BBC. Посадовець також зауважив, що хоча більшість італійців виступає проти військової підтримки України, Рим вже передав Києву 12 пакетів допомоги та планує надіслати ще один до кінця року.

Що Крозетто сказав про перемогу України

За словами очільника італійського оборонного відомства, його головна мета полягає в тому, щоб Україна змогла вистояти, а війна завершилася. Він пояснив, що поняття перемоги не варто ототожнювати з повним військовим розгромом Росії.

Крозетто зауважив, що деякі люди сприймають заяви про майбутню перемогу України так, ніби йдеться про похід української армії на Москву.

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"Україна ніколи не зможе виграти війну. Моя мета – зберегти Україну живою та припинити війну. Бо коли хтось в Італії сказав: "Україна виграє війну", деякі люди думали, що Україна хоче перемогти Росію, чи не так? Що Зеленський мало не в'їхав до Москви з українським прапором", – заявив міністр.

Не Зеленський у Москві: міністр оборони Італії пояснив, якою бачить перемогу України у війні

Міністр оборони Італії пояснив, якою бачить перемогу України у війні. Джерело: Скриншот

Він наголосив, що перемога України означає насамперед відновлення її свободи та припинення російських атак, а не захоплення території держави-агресора.

"Ні, для України перемога полягає в тому, щоб Росія пішла, припинила бомбардування і щоб Україна знову стала вільною країною з майбутнім. Оце і є перемога для України, якої ми всі прагнемо", – підсумував Крозетто.

Нагадаємо, раніше Гвідо Крозетто заявляв, що Україна вже виграла війну проти Росії, якщо оцінювати ситуацію з огляду на початкові цілі Кремля. Він наголошував, що українська держава вистояла попри очікування швидкої поразки та змінила сучасне поле бою.

Як писав OBOZ.UA, уряд Італії та Банк розвитку Ради Європи виділили Україні 50 млн євро на компенсації за житло, знищене внаслідок російських атак. Кошти планують спрямувати на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення", що дасть змогу забезпечити новими домівками близько 2200 українських родин.

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