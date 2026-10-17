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Не захотіли сидіти за одним столом: на зборах МВФ у Бангкоку влаштували демарш через делегата з Росії

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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Не захотіли сидіти за одним столом: на зборах МВФ у Бангкоку влаштували демарш через делегата з Росії
На зборах МВФ і Світового банку європейські делегати виступили проти затвердженої розсадки гостей. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Рxhere/Pexels

На щорічних зборах Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку в Бангкоку європейські представники виступили проти початкового плану розсадки гостей на офіційному прийомі. Причиною стало те, що за одним столом із ними мав сидіти очільник російської делегації, віцепрем'єр РФ Олексій Оверчук, який перебуває під санкціями низки країн через російську агресію.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє Інтерфакс-Україна. За його словами, низка керівників центральних банків вимагали змінити затверджену розсадку або вирішили не відвідувати прийом, щойно дізналися про сусідство з російським представником.

Хто виступив проти спільного прийому з росіянами 

За словами Пишного, серед представників, які висловили незгоду, були голова Банку Франції Еммануель Мулен, президент Бундесбанку Йоахім Нагель, а також керівники центральних банків Англії та Хорватії Ендрю Бейлі й Анте Зігман.

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За початковим планом, за одним столом із російською делегацією також мали перебувати директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард і міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

Після перегляду розсадки Оверчук зрештою не прийшов на офіційний прийом. Пишний назвав реакцію європейських представників важливим проявом солідарності з Україною та невеликою, але значущою дипломатичною перемогою.

Пишний пояснив, чому важливо демонструвати солідарність

Голова НБУ наголосив, що прямі контакти з європейськими партнерами дають змогу доносити до них повну картину російської агресії та її наслідків. За його словами, протягом останніх чотирьох років Україну відвідали численні керівники центральних банків Європейського Союзу, а ті, хто не зміг приїхати, підтримували прямий зв'язок з українською стороною.

Сам Пишний також відмовився від участі в прийомі попри запрошення. Він пояснив це російськими обстрілами українських міст та енергетичної інфраструктури, які призводять до загибелі людей і руйнувань.

"Тому ми вчора мали хай невеличку-невеличку, але важливу дипломатичну перемогу", – зазначив очільник НБУ.

Крім того, цього року на щорічних зборах не проводитимуть традиційне спільне фотографування учасників, відоме як Family Photo. За словами Пишного, цього вдалося досягти після загострення питання та відповідних переговорів.

На збори також прибув підсанкційний міністр фінансів РФ

Окрім Оверчука, на щорічні збори прибув і міністр фінансів Росії Антон Силуанов, який також перебуває під санкціями. Це його другий подібний візит від початку повномасштабної війни.

Раніше, 31 серпня – 1 вересня, він відвідав зустріч міністрів фінансів країн G20 в Ешвілі, штат Північна Кароліна, США, куди його запросили американські організатори. Тоді присутність російського представника викликала обурення європейських делегацій: вони назвали це тривожним сигналом і відмовилися брати участь у спільному фотографуванні разом із російським міністром.

Нагадаємо, 7 жовтня Україна отримала ще 1,24 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Кошти, надані в межах програми Ukraine Support Loan, спрямують на першочергові оборонні потреби держави.

Як писав OBOZ.UA, Україна може отримати 29,5 млрд доларів від міжнародних партнерів за умови виконання взятих на себе зобов'язань. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пояснюючи ситуацію з наповненням державного бюджету.

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