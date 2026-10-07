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Не відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР Семенюка

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
icon 4,2 т.
Не відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР Семенюка
Держфінмоніторинг на чолі з Філіпом Проніним системно ігнорує звернення регулятора. Джерело: Facebook Філіпа Проніна

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін ігнорує не лише парламентську тимчасову слідчу комісію, а й звернення очільника НКЦПФР Олексія Семенюка. Через повну відсутність зворотного зв'язку керівник Комісії був змушений поскаржитися до фінансового комітету Верховної Ради.

Про це повідомляє Telegram-канал Bankova Mail. Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк оприлюднила дані щодо системного ігнорування звернень регулятора з боку Держфінмоніторингу за період із 2024 року до 17 серпня 2026 року.

Жодної реакції на мільярдні угоди

За цей час НКЦПФР направила Держфінмону 85 повідомлень про підозрілі операції на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Загальна сума цих транзакцій перевищує 222 млрд грн, проте, за даними Комісії, вона досі не отримала відповіді на жодне з них.

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Не відповів на 85 повідомлень: голова Держфінмону Пронін ігнорує не лише парламентську ТСК, а й голову НКЦПФР Семенюка

Філіп Пронін. Джерело: fiu.gov.ua

Схеми з офшорами, зірваний звіт для ЄС та загроза відставки

НАБУ під час розслідування розкрадань на будівництві фортифікацій вийшло на схему можливого відмивання коштів через десятки офшорних компаній. Розслідування стосувалося діяльності структур, пов'язаних із Держфінмоніторингом, який на той момент очолював Філіп Пронін. За даними слідства, гроші могли надходити під виглядом оплати товарів і різноманітних послуг, після чого переводитися між пов'язаними компаніями та виводитися на рахунки іноземних структур.

Під час обшуку у справі правоохоронці вилучили 278 тисяч доларів, понад 3,3 млн грн, а також документи, печатки та реєстраційні папери десятків українських та іноземних компаній. Серед них були 11 українських юросіб, 12 ФОПів і сім іноземних компаній, зареєстрованих, зокрема, на Кіпрі, у Чехії та на Британських Віргінських островах.

Також Державна служба фінансового моніторингу України під керівництвом Філіпа Проніна порушила встановлені терміни підготовки звіту за результатами четвертої Національної оцінки ризиків. Проведення цієї оцінки було зобов’язанням України в межах програми Ukraine Facility, а її невиконання могло поставити під загрозу фінансування у розмірі 67 млн євро.

Згодом, Філіп Пронін фактично зник із публічного поля після низки гучних скандалів навколо його роботи. Зокрема, йшлося про розслідування НАБУ щодо можливих зловживань під час будівництва фортифікацій на Полтавщині, ситуацію з операцією "Мідас", закордонні відрядження та вимоги окремих народних депутатів щодо його відставки. При цьому журналіст Михайло Ткач заявляв, що Пронін кілька днів не з'являвся на людях

Як писав OBOZ.UA, після спецоперації НАБУ та САП "Карфаген" голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін опинився під загрозою звільнення. На тлі розслідування та кадрових змін у державних органах він фактично зник із публічного поля, що, за даними матеріалу, посилило припущення про можливу відставку.

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