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Не варто багато очікувати: в Росії назвали нову дату зустрічі України, США та РФ

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
243
Не варто багато очікувати: в Росії назвали нову дату зустрічі України, США та РФ
Не варто багато очікувати: в Росії назвали нову дату зустрічі України, США та РФ

У країні-агресорці Росії назвали нову дату зустрічі між Україною, США та Росією з приводу мирної угоди. За словами помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова, переговори в Росії готові відновити після 4 листопада.

Також він зазначив, що ця зустріч буде попередньою і багато від неї очікувати не варто. Про це повідомили росмедіа. 

Що сказав Ушаков

 "Росія готова відновити переговори у форматі "Росія – США – Україна" після 4 листопада", – заявив Ушаков.

За його словами, запланована найближчим часом зустріч РФ – США – Україна буде попередньою. Він також попередив, що високих очікувань від цих переговорів не варто очікувати.

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Він також сказав, що сторонам "потрібно працювати для виходу на мирну угоду щодо України".

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