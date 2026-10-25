Не варто багато очікувати: в Росії назвали нову дату зустрічі України, США та РФ
У країні-агресорці Росії назвали нову дату зустрічі між Україною, США та Росією з приводу мирної угоди. За словами помічника російського диктатора Путіна Юрія Ушакова, переговори в Росії готові відновити після 4 листопада.
Також він зазначив, що ця зустріч буде попередньою і багато від неї очікувати не варто. Про це повідомили росмедіа.
Що сказав Ушаков
"Росія готова відновити переговори у форматі "Росія – США – Україна" після 4 листопада", – заявив Ушаков.
За його словами, запланована найближчим часом зустріч РФ – США – Україна буде попередньою. Він також попередив, що високих очікувань від цих переговорів не варто очікувати.
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Він також сказав, що сторонам "потрібно працювати для виходу на мирну угоду щодо України".