Не у жовтні? Мадяр зробив заяву щодо ймовірного візиту Зеленського до Будапешта

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не очікує приїзду президента України Володимира Зеленського до Будапешта 23 жовтня, попри надіслане Києву запрошення. Водночас угорський політик не виключає нової зустрічі з українським лідером до кінця 2026 року.

Відео дня

Про це повідомляє Euronews. Йдеться про можливу участь Зеленського в державних заходах з нагоди 70-ї річниці Угорської революції 1956 року, на якій запросили понад 100 політиків.

Чи відвідає Зеленський Будапешт у жовтні

За словами угорського прем'єра, участь українського президента в урочистостях 23 жовтня є малоймовірною. При цьому російського диктатора Володимира Путіна на заходи не запрошували.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква підтвердив Euronews, що Зеленський отримав відповідне запрошення.

"Ми отримали запрошення. 23 жовтня відбудеться захід з нагоди 70-ї річниці Угорської революції. Президент України отримав запрошення взяти в ньому участь. Побачимо", – зазначив Жовква.

Запрошення українського лідера до Будапешта відбулося на тлі спроб налагодити відносини між Україною та Угорщиною після багаторічних дипломатичних суперечок, які неодноразово створювали перешкоди на шляху Києва до членства в Європейському Союзі.

РЕКЛАМА

Коли може відбутися наступна зустріч

У п'ятницю, 16 жовтня, під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі Мадяр і Зеленський заявили про можливість нової зустрічі до кінця року. Угорський прем'єр окреслив два потенційні варіанти її проведення.

"Або я поїду до Києва, і звідти ми разом вирушимо до Берегового, або президент приїде до Будапешта, і звідти ми поїдемо до Берегового", – пояснив він.

Після переговорів Мадяр також повідомив у соцмережі Х, що висловив повну солідарність з Україною, яка продовжує протистояти російському вторгненню.

Головні історії дня

За його словами, сторони домовилися продовжити переговори на рівні міністрів, приділивши особливу увагу поліпшенню становища національних меншин в обох країнах.

Крім того, Зеленський і Мадяр погодилися, що формування нової основи політичних та економічних відносин відповідає інтересам обох держав.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський уперше провів особисту зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Брюсселі. Сторони обговорили вступ України до Європейського Союзу, торгівлю та перспективи політичної й економічної співпраці, а також домовилися відновити спільну роботу на різних рівнях і обмінятися візитами.

Як писав OBOZ.UA, Петер Мадяр оцінив перспективи вступу України до Європейського Союзу. За словами угорського прем’єр-міністра, цей процес може тривати 15–20 років, а конкретної дати приєднання України до ЄС наразі немає.