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Не у жовтні? Мадяр зробив заяву щодо ймовірного візиту Зеленського до Будапешта

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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Не у жовтні? Мадяр зробив заяву щодо ймовірного візиту Зеленського до Будапешта
Петер Мадяр заявив, що не очікує приїзду президента України Володимира Зеленського. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Пресслужба Офісу президент/Bődey János/Telex

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не очікує приїзду президента України Володимира Зеленського до Будапешта 23 жовтня, попри надіслане Києву запрошення. Водночас угорський політик не виключає нової зустрічі з українським лідером до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Euronews. Йдеться про можливу участь Зеленського в державних заходах з нагоди 70-ї річниці Угорської революції 1956 року, на якій запросили понад 100 політиків.

Чи відвідає Зеленський Будапешт у жовтні

За словами угорського прем'єра, участь українського президента в урочистостях 23 жовтня є малоймовірною. При цьому російського диктатора Володимира Путіна на заходи не запрошували. 

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква підтвердив Euronews, що Зеленський отримав відповідне запрошення.

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"Ми отримали запрошення. 23 жовтня відбудеться захід з нагоди 70-ї річниці Угорської революції. Президент України отримав запрошення взяти в ньому участь. Побачимо", – зазначив Жовква.

Запрошення українського лідера до Будапешта відбулося на тлі спроб налагодити відносини між Україною та Угорщиною після багаторічних дипломатичних суперечок, які неодноразово створювали перешкоди на шляху Києва до членства в Європейському Союзі.

Не у жовтні? Мадяр зробив заяву щодо ймовірного візиту Зеленського до Будапешта

Володимир Зеленський разом з Петером Мадяром. Джерело: Telegram-президента.

Коли може відбутися наступна зустріч 

У п'ятницю, 16 жовтня, під час саміту Європейського Союзу в Брюсселі Мадяр і Зеленський заявили про можливість нової зустрічі до кінця року. Угорський прем'єр окреслив два потенційні варіанти її проведення.

"Або я поїду до Києва, і звідти ми разом вирушимо до Берегового, або президент приїде до Будапешта, і звідти ми поїдемо до Берегового", – пояснив він.

Після переговорів Мадяр також повідомив у соцмережі Х, що висловив повну солідарність з Україною, яка продовжує протистояти російському вторгненню.

За його словами, сторони домовилися продовжити переговори на рівні міністрів, приділивши особливу увагу поліпшенню становища національних меншин в обох країнах.

Крім того, Зеленський і Мадяр погодилися, що формування нової основи політичних та економічних відносин відповідає інтересам обох держав.

Нагадаємо, 16 жовтня Володимир Зеленський уперше провів особисту зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у Брюсселі. Сторони обговорили вступ України до Європейського Союзу, торгівлю та перспективи політичної й економічної співпраці, а також домовилися відновити спільну роботу на різних рівнях і обмінятися візитами.

Як писав OBOZ.UA, Петер Мадяр оцінив перспективи вступу України до Європейського Союзу. За словами угорського прем’єр-міністра, цей процес може тривати 15–20 років, а конкретної дати приєднання України до ЄС наразі немає.

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