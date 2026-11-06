Ми звикли пояснювати проблеми української євроінтеграції позицією Угорщини, політичними суперечностями всередині ЄС та війною. Але останній звіт Єврокомісії змушує поставити значно неприємніше запитання: а скільки перешкод на шляху до Європи ми створюємо собі самі?

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Почнімо з хорошого. Україна виконала умови для відкриття всіх шести переговорних кластерів. Є прогрес в енергетиці, цифровізації, державних закупівлях та зовнішній політиці. І це серйозне досягнення для країни, яка веде повномасштабну війну.

Але є й інша сторона медалі.

У дев’яти переговорних розділах Єврокомісія зафіксувала лише мінімальний прогрес, а у восьми напрямах темпи реформ сповільнилися. Найбільше запитань залишається до судової системи, боротьби з корупцією, фінансового контролю та економічних реформ.

І тут важливо зрозуміти: членство в ЄС – це не нагорода за правильний геополітичний вибір. Це готовність держави жити за європейськими правилами.

Особливо показове порівняння з Молдовою. Обидві країни отримали статус кандидатів у 2022 році та розпочали переговори у 2024-му. Але за наведеними плановими орієнтирами до 2027 року Україна може попередньо закрити лише 7 із 35 переговорних розділів, тоді як Молдова – 25.

Це ще не остаточні результати. Проте різниця промовиста. Поки ми говоримо про прискорений вступ, сусідня країна може просунутися значно далі у виконанні конкретних вимог.

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Чому так відбувається?

Тому що євроінтеграція часто залишається красивим гаслом, за яким не встигають реальні рішення. Верховна Рада місяцями затримує ухвалення необхідних законів, уряд не забезпечує потрібних темпів реформ, а зміни, які загрожують інтересам впливових груп, наштовхуються на політичний спротив.

І не потрібно все списувати на війну. Вона справді забирає величезні ресурси та ускладнює роботу держави. Але війна не заважає ухвалювати необхідні закони, забезпечувати незалежність антикорупційних органів і припиняти політичне втручання в роботу судів.

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Попереду ще сотні законодавчих змін. І якщо ми справді хочемо виконати основні зобов’язання до 2027 року, потрібні не чергові заяви про "історичний прорив", а конкретні рішення, строки та персональна відповідальність за їх виконання.

Звичайно, вступ України залежить і від політичної волі держав ЄС. Але це не причина гальмувати те, що залежить виключно від нас.

Єврокомісія не може ухвалювати закони замість Верховної Ради, реформувати суди замість української влади та боротися з корупцією замість наших правоохоронців.

Ми заплатили надзвичайно високу ціну за право самостійно обирати своє майбутнє. І було б особливо прикро, якби на шляху до Європейського Союзу нас зупинили не російські ракети чи політичні інтриги окремих держав, а власна нездатність провести необхідні реформи.

Україна не повинна втратити історичний шанс на вступ до ЄС через тих, кому вигідно жити за старими правилами.

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