Американський мільярдер Ілон Маск висловився щодо використання супутникової системи Starlink Україною для військових операцій із застосуванням безпілотників. Він наголосив, що Starlink є цивільною системою і не призначена для наступальних операцій, які призводять до загибелі людей.

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Також бізнесмен заявив, що не хоче особисто ухвалювати рішення, від яких залежить життя військових і цивільних. Окремо Маск закликав співчувати не лише українцям, а й російським військовим.

Маск пояснив позицію щодо використання Starlink

За словами Маска, від самого початку він наголошував на цивільному призначенні Starlink. Для наступальних операцій із використанням дронів, які призводять до загибелі людей, він запропонував використовувати іншу систему – Starshield, що перебуває під контролем уряду США.

"Не просіть мене, приватну особу, приймати рішення, що ведуть до вбивств і часом спричиняють загибель невинних людей – не лише військових. Це не моя компетенція", – заявив бізнесмен.

Він також поскаржився на постійний тиск із вимогами ухвалювати такі рішення та назвав це обурливим.

Маск заперечив вимкнення Starlink під час операції біля Севастополя

Окремо Маск заявив, що його компанія не вимикала Starlink для України. Він назвав неправдивими твердження про те, що кілька років тому система нібито перестала працювати під час української наступальної операції проти російського флоту в Севастополі.

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"Ми не вимикали Starlink. Це неправда", – наголосив він.

Бізнесмен назвав звинувачення щодо відключення системи "цілковитою брехнею".

Маск закликав співчувати російським окупантам

Також мільярдер розкритикував, як він висловився, риторику, за якою Україна є доброю стороною, Росія – поганою, а будь-які дії проти росіян виправдані.

"Це жорстоко, і займати таку позицію – жахливо", – заявив Маск.

Він закликав співчувати не лише українським військовим, які гинуть на фронті, а й російським солдатам, яких, за його словами, мобілізували та змусили опинитися на передовій.

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"Ніхто не йде на фронт добровільно лише для того, щоб загинути від удару дрона. Ці сини більше ніколи не побачать своїх батьків", – додав бізнесмен.

Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про значні збої в роботі Starshield уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Українські військові протягом кількох днів фіксували обмеження швидкості роботи системи до 161 км/год (100 миль на годину). Після перевірки з'ясувалося, що це не випадкові помилки, а системне обмеження.

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Такі обмеження значно ускладнюють роботу українських підрозділів, які застосовують Starshield, зокрема для перехоплення російських реактивних безпілотників. Засоби ураження не завжди встигають наздогнати повітряні цілі, що вже призводило до влучань. Володимир Зеленський попереджав, що це сприяє збільшенню кількості жертв серед українців і дозволяє Росії завдавати результативніших ударів.

15 листопада тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік зазначив, що через ці обмеження українські військові можуть перехоплювати російські реактивні дрони лише після того, як ті заходять на підконтрольну Україні територію. Поблизу лінії фронту робити це наразі не вдається. Дипломат наголосив, що проблема має масовий характер.

У SpaceX пояснили ситуацію технічною проблемою, однак жодних додаткових роз'яснень українська сторона не отримала.