"Не підписана і не набрала чинності": поляки отримали офіційне пояснення про постанову Львівської облради щодо року УПА

Постанова Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії (УПА), Романа Шухевича та Олега Ольжича досі не підписана і не набрала чинності. Про це польську сторону офіційно поінформував начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький після того, як рішення депутатів викликало обурення в Польщі.

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Як повідомляє Польське агентство преси (PAP), відповідне роз'яснення Козицький надав у листі маршалку Сілезького воєводства Войцеху Салузі. Він також наголосив, що рішення органів влади мають враховувати зовнішньополітичні інтереси України та важливість добросусідських відносин із Польщею.

Що відповів Козицький польській стороні

Про отримання листа від начальника Львівської ОВА у середу, 28 жовтня, повідомило управління маршалка Сілезького воєводства.

"Хочу повідомити, що постанова Львівської обласної ради, про яку йдеться у Вашому листі, станом на сьогодні не підписана і не набрала чинності. Я переконаний, що рішення органів влади на всіх рівнях повинні враховувати інтереси зовнішньої політики України та добросусідські відносини з Республікою Польща", – зазначив Козицький.

Він також підкреслив, що усвідомлює чутливість питань історичної пам'яті для українського та польського народів. На його переконання, обговорювати такі теми необхідно в атмосфері взаємної поваги, відкритості та готовності до порозуміння.

Окремо начальник ОВА нагадав про багаторічне партнерство Львівщини із Сілезьким воєводством. Він подякував польській стороні за підтримку України, допомогу жителям регіону та українцям, які знайшли прихисток у Польщі через російську агресію.

Чому рішення Львівської облради викликало обурення в Польщі

20 жовтня Львівська обласна рада на пленарному засіданні ухвалила рішення проголосити 2027 рік роком Української повстанської армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча Організації українських націоналістів Олега Ольжича. Інформацію про це оприлюднили на офіційному сайті облради.

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Зокрема, маршалок Сілезького воєводства Войцех Салуга звернувся з листом до Максима Козицького, закликавши українських депутатів переглянути свою позицію.

Польський посадовець назвав постанову скандальною, болісною та незрозумілою. На його думку, вона роз'єднує Україну й Польщу, тоді як вигоду від таких суперечностей отримує лише Росія.

"Очікуваною була б рефлексія з боку депутатів Львівської обласної ради щодо скасування цього рішення", – написав Салуга у соціальних мережах.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш назвав рішення Львівської облради неприйнятним, заявивши, що воно поглиблює розбіжності між українцями та поляками. Водночас очільник польського МЗС Радослав Сікорський повідомив про звернення щодо внесення депутата облради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних у Польщі.

Головні історії дня

У Міністерстві національної оборони Польщі спростували повідомлення про призупинення військової допомоги Україні через скандал навколо рішення Львівської облради. Речник відомства Януш Сеймей наголосив, що інформація про блокування постачання озброєння не відповідає дійсності.

Як писав OBOZ.UA, польське місто Перемишль та Люблінське воєводство ухвалили рішення призупинити партнерську співпрацю зі Львовом і Львівською областю. Польська сторона допускає відновлення співробітництва після перегляду суперечливого рішення.