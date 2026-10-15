"Не піддавайтеся пропаганді": у Франції заявили, що дві третини розвідданих для України надходять від Європи

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що європейські країни, зокрема Франція, нині надають Україні дві третини розвідувальної інформації.

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Про це він сказав у четвер, 15 жовтня, в ефірі французької радіостанції France Inter, коментуючи ситуацію з підтримкою Києва та обмеженнями в роботі супутникового зв’язку Starlink.

Барро закликав не піддаватися російській пропаганді та наголосив, що Європа вже давно взяла на себе основну частину підтримки України. За його словами, заяви про можливе падіння України та відмову США від допомоги звучать від початку повномасштабної війни.

Європейська підтримка

Французький міністр заявив, що Росія та пов’язані з Кремлем користувачі соціальних мереж намагаються послабити готовність українців і європейців підтримувати Україну. Він наголосив, що боротьба триває не лише на полі бою, а й у суспільній думці.

"Дві третини розвідувальної інформації, яку отримує Україна, нині надходять від європейців, і особливо від Франції", – сказав Барро.

За його словами, від початку війни вже близько двадцяти разів лунали заяви про те, що Україна ось-ось зазнає поразки або що Сполучені Штати припинять її підтримувати. Водночас міністр вважає, що Європа вже тривалий час забезпечує основну частину допомоги Києву.

Starlink і США

Заява пролунала на тлі обмежень доступу української сторони до супутникової мережі Starlink, яку використовують Збройні сили України для зв’язку на полі бою та перехоплення безпілотників. Власник мережі Ілон Маск пов’язував ці обмеження з рішеннями американського уряду.

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Ситуація розгортається на тлі напруженості у відносинах між президентом США Дональдом Трампом та Україною щодо подальшої підтримки. Окремо Барро прокоментував повідомлення про домовленість адміністрації Трампа з Москвою щодо отримання дизельного пального.

Французький міністр применшив значення цієї домовленості для Росії. За його словами, від початку року російське виробництво вуглеводнів суттєво скоротилося.

Барро пов’язав це насамперед із санкціями, запровадженими проти Росії. Він зазначив, що видобуток скоротився попри зростання цін на енергоносії та події на Близькому Сході.

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