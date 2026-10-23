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"Не нова Ялта": у Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном та згадали Україну

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
6,1 т.
Дональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото
Дональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото. Джерело: White House / Flickr.com

У Кремлі заявили, що можливе обговорення архітектури європейської безпеки має починатися у форматі Росія – США – Україна. Водночас там наголосили, що без урахування питань безпеки Росії та України комплексне мирне врегулювання неможливе.

Окремо у Кремлі прокоментували важливість зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, заперечивши, що йдеться про "нову Ялту". Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

У Кремлі заговорили про архітектуру безпеки Європи

Пєсков заявив, що обговорювати архітектуру безпеки Європи без участі інших сторін неможливо. Водночас, за його словами, почати такі дискусії планують у форматі Росія – США – Україна.

У Кремлі також заявили, що позиція Росії полягає в тому, аби ніхто не нав’язував іншим власного бачення світового устрою. Саме так, за словами Пєскова, Москва будує відносини з партнерами.

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Безпека України та Росії – частина мирного врегулювання

Пєсков назвав питання безпеки Росії та України однією з важливих складових мирного врегулювання. За його словами, без цього комплексне рішення неможливе.

Отже, у Кремлі знову наголосили на необхідності обговорення безпекових питань у межах майбутніх домовленостей.

"Це не нова Ялта": що сказали про зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна

У Кремлі вважають важливою зустріч диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Однак Пєсков окремо підкреслив, що її не слід називати "новою Ялтою".

Тобто масштабні міжнародні переговори, про які говорять у Кремлі, там уже застерегли від історичних аналогій – принаймні таких, що нагадують Ялтинську конференцію.

До яких заходів готується диктатор

За словами Пєскова, наступного тижня Путін готуватиметься до участі у заходах Форуму країн – експортерів газу (ФСЕГ) та саміті Росія – Африка.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков допустив можливість тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна. За даними The Wall Street Journal, одним із питань, яке могли б обговорити лідери, є завершення війни в Україні.

Водночас Пєсков зазначив, що остаточного рішення щодо проведення переговорів і їхнього порядку денного немає.

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що можливість такого формату обговорювали, однак не уточнив, чи остаточно погоджено його проведення. За словами Рубіо, Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче завершення війни між Україною та Росією.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив проти ідеї зустрічі лідерів Росії, США та Китаю. Він вважає, що такий формат не наблизив би завершення війни, а навпаки – заохотив би Путіна продовжувати її.

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