У Британії та Німеччині не погодилися з критикою далекобійних ударів України по Росії з боку Сполучених Штатів. Представники Лондона та Берліна зауважили, що ніхто не має вказувати Києву, як вести війну, також звернули увагу на російські терористичні удари по українській цивільній інфраструктурі.

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Про це міністри оборони обох країн заявили на пресконференції за підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Вони також відзначили вплив дипстрайків на ситуацію на фронті, сумніви щодо якого висловив представник Пентагону.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг наголосив, що останнім часом лінія фронту зміщується на користь України, а удари вглиб території Росії допомогли послабити воєнну машину країни-агресорки, що сприяє наближенню кінця війни.

"Не нам вказувати Україні, як вести свою війну… А що стосується спроможності завдавати ударів углиб території противника, у мене немає жодних сумнівів, що це допомогло послабити воєнну машину Путіна, виграти час і врятувати життя", – зазначив міністр.

Він наголосив, що партнерам важливо активізуватися і продовжити свою підтримку Києва.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко відреагував на коментарі представника США. Він запропонував згадати про російські удари цивільній енергетичній, водопостачальній, тепловій та іншій інфраструктурі України.

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"Нам слід говорити саме про це, а не про законні й легітимні удари по Росії, спрямовані проти нецивільних цілей… Критикувати такі удари по Росії, спрямовані на знищення стратегічних військових цілей та об'єктів військового призначення, – це, на мою думку, доволі безглуздо", – заявив Пісторіус.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте уникнув прямої підтримки чи критики дій України.

"Ми всі в НАТО погоджуємося, що для України, звичайно, важливо робити все необхідне, щоб захиститися від російських атак… Вважаю важливим, щоб цю (російську – Ред.) воєнну машину було виведено з ладу", – сказав він.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі розкритикував українські атаки вглиб Росії, згадавши, зокрема, удари по логістичних центрах Wildberries. За його словами, від таких обстрілів потерпає цивільне населення РФ, але вони не наближають мир і можуть посилювати готовність Кремля та російського суспільства до ескалації.