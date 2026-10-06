"Не на порядку денному": Рубіо зробив заяву про членство України в НАТО і пояснив, на чому "зосереджені" США. Відео

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що питання членства України в НАТО наразі не обговорюється. За його словами, зараз Вашингтон зосереджений на завершенні війни та пошуку шляхів для її припинення.

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Рубіо додав, що США прагнуть відіграти конструктивну роль у цьому процесі. Його слова пролунали під час пресконференції в Ісландії.

Перспективи України в НАТО

Відповідаючи на запитання журналіста про перспективи членства України в НАТО, Рубіо зазначив, що наразі не може дати на нього однозначної відповіді.

"На це питання немає жодної відповіді "так" чи "ні", окрім того, що зараз питання членства України в НАТО, як ви знаєте, не обговорюється, оскільки є очевидно процес консенсусу, що має відбутися в процес одностайності", – підкреслив він.

Закінчення війни – питання номер 1

Держсекретар США додав, що першочерговим в українському питанні є завершення війни і Вашингтон хотів би відіграти конструктивну роль у цій проблемі, оскільки йдеться про чимало втрачених життів.

"Зараз ми, коли йдеться про Україну, просто зосереджені на завершенні цього конфлікту, якщо це можливо, і, на жаль, кількість людських втрат є величезною, Але ми чітко заявляли, що є роль, яку ми можемо відіграти в припиненні цієї війни, ми хочемо відіграти конструктивну роль", – наголосив Рубіо.

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Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна повинна стати членом НАТО. Вона переконана, що Альянс раніше припустився помилки, не ухваливши чіткого рішення щодо цього питання.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Зеленський наголошував, що вступ України до НАТО стане найкращою гарантією безпеки для всіх членів Альянсу, оскільки поява потужної та досвідченої армії суттєво знизить ризик нової російської агресії.

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