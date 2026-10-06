"Не на порядку денному": Рубіо зробив заяву про членство України в НАТО і пояснив, на чому "зосереджені" США. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Занедбана могила навпроти гори сміття: який вигляд має місце поховання Заслуженого артиста та зірки "Весілля в Малинівці"Занедбана могила навпроти гори сміття: який вигляд має місце поховання Заслуженого артиста та зірки "Весілля в Малинівці"Ворожі агенти з ретрансляторами "підсвічують" мости в Києві: Ступак пояснив, що з цим робитиВорожі агенти з ретрансляторами "підсвічують" мости в Києві: Ступак пояснив, що з цим робитиЕктор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярностіЕктор Хіменес-Браво вперше за 5 років повернувся до рідного дому в Канаді та показав, де він жив до популярностіУ Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відеоУ Чорному морі поблизу Сочі спалахнула величезна пожежа на танкері: дим видно за сотні кілометрів. Фото і відеоБули захоплені штаби і командні пункти ворога: військовий розкрив нові деталі операції "Вівальді". КартаБули захоплені штаби і командні пункти ворога: військовий розкрив нові деталі операції "Вівальді". Карта"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги наційІлюстрація - учасники мітингу на підтримку України"Так далі тривати не може": біженців з України в країні ЄС хочуть залишити без виплатСкільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настроїСкільки українців допускають проведення перемовин із Росією для завершення війни: опитування розкрило настроїЧим обробити ділянку перед посадкою часнику: це дуже важливоЧим обробити ділянку перед посадкою часнику: це дуже важливоТри знаки зодіаку нарешті вирішать давні питання, які тягнулися півроку, і весь хаос припинитьсяТри знаки зодіаку нарешті вирішать давні питання, які тягнулися півроку, і весь хаос припиниться

"Не на порядку денному": Рубіо зробив заяву про членство України в НАТО і пояснив, на чому "зосереджені" США. Відео

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
"Не на порядку денному": Рубіо зробив заяву про членство України в НАТО і пояснив, на чому "зосереджені" США. Відео
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що питання членства України в НАТО наразі не обговорюється. За його словами, зараз Вашингтон зосереджений на завершенні війни та пошуку шляхів для її припинення.

Рубіо додав, що США прагнуть відіграти конструктивну роль у цьому процесі. Його слова пролунали під час пресконференції в Ісландії.

Перспективи України в НАТО

Відповідаючи на запитання журналіста про перспективи членства України в НАТО, Рубіо зазначив, що наразі не може дати на нього однозначної відповіді.

"На це питання немає жодної відповіді "так" чи "ні", окрім того, що зараз питання членства України в НАТО, як ви знаєте, не обговорюється, оскільки є очевидно процес консенсусу, що має відбутися в процес одностайності", – підкреслив він.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 8,7 т.
Скільки українців вірять у перемогу в війні з Росією і який сценарій вважають реалістичним: результати опитування
icon 8,7 т.
Скільки українців вірять у перемогу в війні з Росією і який сценарій вважають реалістичним: результати опитування
Джон СмітДжон Сміт
icon 6,9 т.
Історична зброя: Москва вже створює "юридичні" приводи для нового вторгнення
icon 6,9 т.
Історична зброя: Москва вже створює "юридичні" приводи для нового вторгнення
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 6,0 т.
"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР
icon 6,0 т.
"Є різниця": у Сеулі назвали недостатніми вибачення України за ситуацію із полоненими з КНДР

Закінчення війни – питання номер 1

Держсекретар США додав, що першочерговим в українському питанні є завершення війни і Вашингтон хотів би відіграти конструктивну роль у цій проблемі, оскільки йдеться про чимало втрачених життів.

"Зараз ми, коли йдеться про Україну, просто зосереджені на завершенні цього конфлікту, якщо це можливо, і, на жаль, кількість людських втрат є величезною, Але ми чітко заявляли, що є роль, яку ми можемо відіграти в припиненні цієї війни, ми хочемо відіграти конструктивну роль", – наголосив Рубіо.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна повинна стати членом НАТО. Вона переконана, що Альянс раніше припустився помилки, не ухваливши чіткого рішення щодо цього питання.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Зеленський наголошував, що вступ України до НАТО стане найкращою гарантією безпеки для всіх членів Альянсу, оскільки поява потужної та досвідченої армії суттєво знизить ризик нової російської агресії.

Схожі теми
Вступ України в НАТОВійна в УкраїніполітикаУкраїнаСШАНАТОМарко РубіоМарко Рубіо
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись