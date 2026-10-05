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Не лише Україна: Трамп знайшов нових "винних" у паливній кризі

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read3 хв
icon 4,2 т.
Не лише Україна: Трамп знайшов нових "винних" у паливній кризі
Трамп знайшов "винних" у подорожчанні бензину в США

Президент США Дональд Трамп продовжує шукати винних у зростанні цін на бензин, заявляючи, що паливна криза нібито не пов'язане із ситуацією навколо Ормузької протоки, а з проблемами нафтопереробки. Так, цього разу він вчергове звинуватив удари України по російських нафтопереробних заводах, а також звинуватив демократів.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. Він заявив, що однією з причин зростання цін на бензин у Сполучених Штатах є внутрішня політика демократів.

Трамп назвав уже дві причини зростання ціни на бензин

Дональд Трамп стверджує, що доступність палива скорочується через ситуацію з нафтопереробними заводами, тоді як через Ормузьку протоку нібито знову проходять рекордні обсяги нафти.

Американський президент пов'язав нинішню ситуацію на паливному ринку одразу з двома факторами: ударами України по російській нафтопереробній інфраструктурі та скороченням нафтопереробних потужностей у США.

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Трамп заявив, що американські нафтопереробні підприємства закриваються у "синіх" штатах (зокрема у Каліфорнії) через дії представників Демократичної партії США.

"Ціни на бензин зростають не через Ормузьку протоку – адже зараз щодня видобувають і постачають рекордні обсяги нафти, – а через ситуацію з нафтопереробними заводами: російські НПЗ підриває Україна, а наші закривають "демократи" у "синіх" штатах, як-от Каліфорнія", – написав Трамп.

При цьому він відкинув той факт, що головною причиною подорожчання бензину залишається порушення постачань через Ормузьку протоку.

Не лише Україна: Трамп знайшов нових ''винних'' у паливній кризі

Допис Дональда Трампа. Джерело: Скриншот

Що відбувається з цінами на пальне

Зростання цін на енергоносії відбувається на тлі війни на Близькому Сході та перебоїв із постачаннями нафти й нафтопродуктів. За даними Управління енергетичної інформації США, у третьому кварталі 2026 року ціни на нафту та нафтопродукти зростали на тлі тривалого конфлікту на Близькому Сході. Ціна ф'ючерсів на нафту Brent у липні перевищила $100 за барель, після чого протягом частини кварталу залишалася в діапазоні $79–98.

Чому Трамп окремо згадав Каліфорнію

Говорячи про американські НПЗ, Трамп особливо виділив Каліфорнію – штат, який традиційно підтримує Демократичну партію.

Водночас енергетичні особливості Каліфорнії справді роблять її паливний ринок чутливим до перебоїв у роботі нафтопереробних підприємств.

За даними Каліфорнійської енергетичної комісії, станом на січень 2026 року у штаті працювали 12 нафтопереробних заводів із загальною потужністю близько 1,5 млн барелів нафти на добу. Вісім великих НПЗ виробляють автомобільне пальне за специфічними для Каліфорнії екологічними стандартами.

Однак нафтопереробний завод Valero в Бенісії припинив переробку у квітні 2026 року. Таким чином в Каліфорнії залишилося сім великих НПЗ, які виробляють бензин.

Нещодавно міністр енергетики США Кріс Райт прокоментував закриття великих нафтопереробних заводів у Каліфорнії. Він поклав відповідальність за це на губернатора штату Гевіна Ньюсома і політику демократів.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп звинувачує Україну у глобальному дефіциті дизельного пального, повʼязуючи його з атаками Сил оборони на НПЗ країни-агресорки Росії. Він закликав  президента України Володимира Зеленського зменшити інтенсивність ударів по російських нафтопереробних заводах.

Україна продовжує завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі, попри заклики президента США Дональда Трампа припинити атаки на нафтопереробні заводи РФ. Глава Білого дому звинувачує українські атаки у посиленні глобального дефіциту дизеля та зростанні цін на пальне, хоча аналітики називають головною причиною його війну з Іраном.

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