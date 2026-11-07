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"Не хочемо "Ялти-2": Зеленський назвав безпекову угода Трампа потенційно небезпечною

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read2 хв
60
"Не хочемо "Ялти-2": Зеленський назвав безпекову угода Трампа потенційно небезпечною
Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту CNN Джейку Тапперу. Джерело: Скриншот CNN

Президент України Володимир Зеленський застеріг від можливої нової домовленості між Росією та Європою щодо архітектури безпеки. На його думку, такий формат може бути небезпечним, оскільки Москва не демонструє готовності до завершення війни проти України.

Про це глава держави заявив у п'ятницю, 6 листопада, в інтерв'ю журналісту CNN Джейку Тапперу. Він пояснив, що поки не володіє всіма деталями запропонованої президентом США Дональдом Трампом нової системи безпеки для Європи. Водночас він наголосив, що Україна не хоче повторення ситуації, коли великі держави вирішують долю інших країн без їхньої участі.

"Я не бачу жодних демонстрацій і сигналів з боку Росії, що вона готова щось робити. Думаю, саме тому це небезпечно. Коли вони не хочуть говорити про те, як закінчити цю війну, я маю на увазі Росію, а хочуть почати з нової архітектури безпеки в Європі, – це небезпечно", – сказав президент.

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Ризик для Європи

За словами Зеленського, потенційна домовленість насамперед становить небезпеку для Європи, хоча її наслідки можуть торкнутися всіх країн континенту.

Глава держави окремо пояснив, що Україна не є членом Європейського Союзу та НАТО. Тому він не виступає від імені цих організацій, однак вважає, що питання безпеки стосується кожної європейської держави.

"Також ми не є членами НАТО. Тому я не говорю від імені НАТО та ЄС, але це небезпечно для всіх нас. Ми всі живемо в Європі. Ми не хочемо, щоб була Ялта-2. Ми не готові до такого формату. Ми не хочемо, щоб Росія розділила нас", – наголосив Зеленський.

Президент також нагадав, що суверенітет і територіальна цілісність є основою незалежності будь-якої держави. За його словами, без поваги до цих принципів неможливо говорити про вільну та демократичну країну.

"Якщо ви хочете бути вільною, демократичною країною, вам потрібно, щоб щонайменше поважали ваш суверенітет і територіальну цілісність", – додав глава держави.

Угода Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готується масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи. За його словами, домовленість може охопити весь європейський континент.

Американський лідер також підтвердив зустріч із представником Росії Кирилом Дмитрієвим, однак не став розкривати подробиці їхньої розмови.

Дипломатичні контакти відбуваються на тлі переговорів між Вашингтоном, Москвою та Києвом. Зокрема, представники адміністрації Трампа проводили окремі зустрічі з українськими та європейськими посадовцями у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди щодо безпеки, яка може стосуватися всієї Європи.

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