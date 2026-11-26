Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що шанси на досягнення миру в Україні можуть зрости навесні 2027 року. Водночас він скептично оцінює перспективи завершення війни до кінця поточного року.

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Про це румунський лідер заявив у Брюсселі перед засіданням Європейської ради, повідомляє Укрінформ. Він наголосив на необхідності продовжувати підтримку України та посилювати тиск на країну-агресора.

Коли можуть з'явитися реальні перспективи миру в Україні

На запитання щодо можливості досягнення миру в Україні до кінця 2026 року Дан відповів: "На цей момент я не дуже оптимістично налаштований".

За словами румунського президента, Росія розраховує використати зимовий період як додатковий інструмент тиску на українське суспільство через труднощі з функціонуванням енергетичної інфраструктури країни.

"Я думаю, що більше шансів на мир буде навесні наступного року", – підкреслив Дан.

Водночас він наголосив, що для покращення перспектив мирного врегулювання міжнародним партнерам необхідно продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

Що відомо про перспективи завершення війни в Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що спецпосланці американського лідера Стів Віткофф і Джаред Кушнер прагнуть укласти мирну угоду до січня. За його словами, через поспіх американської сторони Київ може зіткнутися з вимогами значних поступок.

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Водночас російський диктатор Володимир Путін досі не демонструє готовності припинити бойові дії. Зеленський наголосив, що Україна також прагне якнайшвидшого встановлення миру, проте він не має бути досягнутий виключно коштом українських інтересів.

Якщо сторонам не вдасться досягти прийнятної для Києва мирної угоди, Україна домагатиметься від США потужного пакета військової допомоги та посилення санкцій проти Росії. На думку президента, такі заходи мають спонукати Москву до припинення війни.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав територіальне питання головною перешкодою для завершення війни в Україні. За його словами, для розблокування переговорного процесу необхідно спочатку узгодити умови повоєнного врегулювання, а вже після цього переходити до обговорення можливих територіальних поступок.