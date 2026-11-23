Німеччина підтверджує незворотність шляху України до НАТО та відкидає можливість обмеження права держав самостійно обирати безпекові союзи. Водночас наразі Берлін не може назвати конкретних термінів і умов вступу України до Альянсу.

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Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час пленарного засідання Парламентської асамблеї НАТО в Бундестазі у Берліні. Він наголосив, що право кожної держави самостійно визначати свою безпекову орієнтацію є невіддільним, а рішення про прийняття нових членів ухвалюють країни Альянсу.

України має право обирати безпекові союзи

Відповідаючи на запитання представника Ісландії про позицію Німеччини щодо членства України в НАТО, Вадефуль послався на Паризьку хартію для нової Європи, яка закріплює право держав самостійно обирати власне безпекове середовище.

"Я вже згадував Паризьку хартію. Ми всі підписали цю хартію, і вона абсолютно чітко визначає, що кожна країна має право обирати своє безпекове середовище. Це невіддільне право, і жодних сумнівів щодо цього немає", – заявив глава німецького МЗС.

Він підкреслив, що НАТО не дозволить повернутися до порядку, за якого право держав самостійно визначати свою безпекову орієнтацію могло б бути обмежене.

Рішення про вступ ухвалюють держави Альянсу

Вадефуль також нагадав, що остаточне рішення про прийняття нових членів до НАТО залишається за країнами Альянсу. Як приклад він навів вступ Фінляндії та Швеції, які пройшли відповідний процес і зрештою отримали позитивне рішення.

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"Якщо якась країна хоче до нас приєднатися, то, звичайно, саме нам вирішувати, сказати так чи ні. Так було завжди. Ми вже пройшли цей процес із Фінляндією та Швецією. Це зайняло певний час, але зрештою рішення, на щастя, було позитивним. Це стосується й України", – сказав міністр.

Конкретних термінів вступу наразі немає

Водночас очільник німецького зовнішньополітичного відомства визнав, що наразі не може відповісти, коли саме Україна зможе приєднатися до НАТО та за яких умов це відбудеться.

"Чи можу я сказати вам, коли, як і за яких обставин це відбудеться? Відверто кажучи, ні. Але наша, я б сказав, спільна позиція, а також позиція цієї Асамблеї полягає в тому, що Україна перебуває на незворотному шляху до НАТО. І я б сказав, що це наша позиція. А далі побачимо, як і чи вдасться це конкретно реалізувати", – заявив Вадефуль.

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Таким чином, Німеччина підтвердила підтримку євроатлантичного курсу України та принципу відкритих дверей НАТО, однак конкретні терміни можливого членства залишаються невизначеними.

Як повідомляв OBOZ.UA, лідери Європи вважають, що на тлі останніх вимог Росії щодо скорочення військової присутності Альянсу на континенті нинішній момент є слушним для повернення обговорення вступу України до НАТО. Адже таке членство само по собі є доволі сильною гарантією безпеки для України.