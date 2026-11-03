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Дмитро Томчук
Дмитро Томчук

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Новини політики / Думки
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Блог |

Не чіпати російські НПЗ? Україні час торгуватися з Трампом

Не чіпати російські НПЗ? Україні час торгуватися з Трампом
У російському Ярославлі атаковано НПЗ. Джерело: Exilenova+

На фото палає Ярославський НПЗ.

За останні кілька днів у Росії горіли одразу три НПЗ: Новокуйбишевський, Кстовський та Ярославський. Сумарна потужність – понад 40 млн тонн нафти на рік.

І тут виникає цікаве питання. А що скаже Трамп?

Сьогодні, 3 листопада, у США проміжні вибори. До виборів Трампу дуже не хотілося зростання цін на пальне. А після? Можливо, ця тема вже не буде настільки болючою.

На місці українського керівництва я б скористався моментом.

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Не відмовлявся б від ударів по російській нафтопереробці без конкретних зустрічних поступок.

Хочете, щоб ми не чіпали російські НПЗ? Прекрасно. Нехай Росія припинить бити по нашій енергетиці. Або дайте нам достатньо Patriot, щоб захистити свої міста.

Бо кожен зупинений російський НПЗ – це проблеми з пальним, логістикою, бюджетом і фінансуванням війни.

Водночас сваритися з американцями нам точно не потрібно. Потрібно торгуватися, домовлятися і відстоювати свої інтереси.

Україна не повинна безкоштовно відмовлятися від того, що завдає Росії реальних економічних втрат.

А взагалі цікаво буде подивитися, чи зміниться позиція Трампа вже після сьогоднішніх виборів.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Дмитра Томчука
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