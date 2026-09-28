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"Не було нових зобов'язань": країни ЄС не домовились про додаткові ракети до Patriot для України

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read3 хв
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"Не було нових зобов'язань": країни ЄС не домовились про додаткові ракети до Patriot для України
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас
Джерело: Getty Images

Міністри оборони країн Європейського Союзу не домовилися про нові зобов’язання щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас ЄС планує спрямувати 1 млрд євро із розблокованих коштів Європейського фонду миру на спільні закупівлі військового обладнання для України.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у понеділок, 28 вересня. За її словами, попри попередні заклики до держав-членів, які мають ракети-перехоплювачі у своїх запасах, сьогодні нових зобов’язань щодо їх передачі Україні не було.

Країни ЄС не погодили додаткові ракети до Patriot для України

Попри те, що Росія продовжує завдавати ударів по українських містах дронами та балістичними ракетами, для протидії яким Україна  потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, в ЄС не домовились щодо надання Києву додаткових ракет до Patriot.

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"Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", – зазначила Каллас.

Раніше глава євродипломатії наголошувала, що Україні необхідно отримати більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot до початку зими. Вона закликала країни ЄС, які мають такі боєприпаси у своїх запасах, передати їх Києву.

Водночас Каллас повідомила, що 1 млрд євро із 6,6 млрд євро, розблокованих у межах Європейського фонду миру, використають для спільних закупівель військового обладнання для України.

США також не включили Patriot до нового пакета

Відсутність нових зобов’язань щодо ракет Patriot з боку країн ЄС відбувається на тлі аналогічної ситуації зі США. Як повідомляв Reuters, ракети-перехоплювачі для систем Patriot не увійшли до нового пакета американської військової допомоги Україні на $400 млн.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа планує використати всі $400 млн, які раніше схвалив Конгрес для допомоги Україні. Перші поставки озброєння та обладнання за цим пакетом уже розпочалися у вересні.

Вони включають наступальне озброєння, обладнання та запасні частини для бронетехніки.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україні щомісяця потрібноне менше 100 ракет для Patriot, щоб впевнено відбивати російські атаки. Він закликав США та європейських союзників збільшити постачання ракет і наголосив, що часу для посилення ППО перед зимою обмаль.

Кілька ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot українським військовим може передати Польща. Точну кількість боєприпасів польська сторона не розголошує, проте відомо, що їх буде небагато.

Ще 10 ракет до Patriotможе передати Україні НімеччинаСША попередньо погодилися на постачання нашій країні цих боєприпасів.

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