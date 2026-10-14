"Не було конкретизовано": у Кремлі цинічно "пояснили", чому Росія б'є по енергетиці України, всупереч "перемир'ю"

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков після ракетних ударів по київських ТЕЦ та інших об’єктах енергетичної інфраструктури України заявив, що Росію не можна звинувачувати в недотриманні так званого "енергетичного перемир’я". За його словами, російські окупанти продовжують терор, тому що "перемир’я не було конкретизовано".

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Рупор Кремля дав зрозуміти, що армія РФ не припинить удари по українських містах. Про це Пєсков розповів у коментарі російським пропагандистським медіа.

Цинічна позиція Кремля

Представник московського терористичного режиму заявив, що "Росія не порушує енергетичне перемир’я", оголошене президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Коментуючи російські атаки на енергетику України в ніч на 14 жовтня, Пєсков звинуватив Вашингтон у тому, що пропозиція Трампа "не була конкретною". При цьому у Путіна анонсували продовження ударів по Україні.

"Запропоноване Трампом енергетичне перемир’я не було конкретизовано, тому не можна говорити, що Росія його не дотримується. Робота в цьому напрямку триватиме", – заявили в Кремлі

Що передувало

Заяву Пєскова оприлюднили незабаром після звіту міністерства оборони Росії. У ньому терористичне відомство заявило, що завдало ударів по Даринцькій ТЕЦ-4 та Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Також терористи розповіли про обстріл Київської електроподстанції та Трипільської теплової електроподстанції, а також Харківської ТЕЦ-5 і теплової електростанції Зміївська в Харківській області.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову ніч терору, яку влаштувала Росія. Глава держави повідомив, що путінська армія застосувала 39 балістичних ракет. Зеленський зажадав від президента США Дональда Трампа жорстко відреагувати на російський терор і ввести санкції проти РФ.

Як повідомляв OBOZ.UA, 14 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Києву. Під атакою опинилися об’єкти енергетики. Після серії вибухів у лівобережній частині столиці зникла електрика, перебої зі світлом фіксуються й на правому березі, відомо про постраждалих і загиблих.

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