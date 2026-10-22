Україно, не зневірюймося! Ми не самі!

Відео дня

Так, слова Віткоффа шокують. Але погляньмо на реакцію американських політиків – навіть республіканці відкрито називають путіна вбивцею та агресором. І це важливо!

Не плутаймо позицію окремих політиків із позицією всієї Америки. У нас є союзники, друзі й ті, хто не боїться говорити правду.

Ми, українці, не маємо права зневірюватися. Українська нація вистояла там, де багато хто не вірив у нашу здатність вистояти. Ми продовжуємо боротися не лише за власну землю, а й за цінності, на яких тримається вільний світ.

Політичні пристосуванці не вічні. Часи змінюються, а історія розставляє все на свої місця.

Ми вистоїмо. Бо Україна – не сама. І правда – на нашому боці!

"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, є гуманістом. Ви теж гуманіст, сер. І я це високо ціную. Я висловлюю вам свою повагу. І ще раз дякую вам," – спецпредставник Трампа Стів Віткофф – путіну.

Реакції:

Колишній міністр з питань безпеки Великої Британії Том Тугендхат:

"путін – убивця.

Його солдати використовують зґвалтування як зброю.

РЕКЛАМА

Він розпочав війни, які коштували тисяч життів.

Його агенти викрадали дітей і руйнували сім’ї.

росія сьогодні – це те, що президент Рейган слушно називав "імперією зла".

Сенатор-республіканець Том Тілліс:

"Якого біса, Стіве?

Подивися у словнику визначення слова "гуманіст". Яка ганебна й обурлива заява.

Тобі варто повернутися в Україну й запитати родини дітей, яких путін викрав і вбив, чи погоджуються вони з тим, що твій друг путін – "гуманіст".

Сенатор-республіканець Джон Корнин:

"Ні. путін – холоднокровний убивця.

Головні історії дня

У цьому конфлікті ми маємо підтримувати жертву, а не агресора. путін не зупиниться на Україні й уже погрожує деяким нашим союзникам по НАТО.

Причина, з якої в Європі зберігався відносний мир від часів Другої світової війни, – це союз між США та нашими європейськими союзниками. Усе, що ми зробимо для підриву чи послаблення цього союзу, буде великою помилкою".

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон:

"Ще одна ганьба.

Президент додає путіну впевненості, затягує війну між росією та Україною й послаблює наші союзи в Європі. Це погано для Америки та свободи".

РЕКЛАМА

Конгресмен-республіканець Макс Міллер:

"Яка безглузда заява. Може, варто запитати сотні загиблих мирних жителів у Бучі, що вони думають про гуманітарні інстинкти путіна?"

Сенатор-демократ Дік Дурбін:

"Хоча я радий, що росія нарешті звільнила Стівена Габбарда, важливо зазначити, що його взагалі не мали ув’язнювати.

Називати воєнного злочинця владіміра путіна "гуманістом" – це ганьба перед десятками тисяч українських військових і мирних жителів, яких путін убив під час своєї жорстокої війни".

Колишній посланець Великої Британії у США та колишній міністр з питань торговельної політики Сер Конор Бьорнс:

РЕКЛАМА

"Слів бракує.

Цей чоловік – убивця й загарбник, а цей безпорадний тип робить йому дипломатичний аналог мінета!

Я справді вже починаю думати, що в найближчі роки деякі дуже високопоставлені люди постануть перед судом і сядуть до в’язниці".

Сенатор-демократ Річард Блюменталь:

"Жалюгідне підлабузництво Віткоффа перед цим бандитом із КДБ зраджує американські цінності та безпеку".

Сенатор-демократ Кріс Кунс:

"Тобі варто повернутися в Україну й запитати родини дітей, яких путін викрав і вбив, чи погоджуються вони з тим, що твій друг путін – "гуманіст".

Називати путіна гуманістом – все одно, що називати Віткоффа кваліфікованим перемовником".

Американська політична коментаторка Джоанн Кардуччі:

"Насправді, Стіве, путін – воєнний злочинець.

Так само, як і Трамп".

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...