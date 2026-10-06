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Назвав "катастрофою": у Німеччині пригадали слова Путіна на Мюнхенській конференції, які викрили  його плани на агресію. Відео

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Назвав "катастрофою": у Німеччині пригадали слова Путіна на Мюнхенській конференції, які викрили  його плани на агресію. Відео
Йоганн Вадепуль нагадав слова Путіна. Джерело: deutschland.de

У Німеччині пригадали слова кремлівського диктатора Володимира Путіна про розпад Радянського Союзу, який він називав найбільшою катастрофою XX століття. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепуль припустив, що з огляду на таку оцінку Путін може прагнути виправити цю "катастрофу".

За його словами, йдеться про прагнення відновити те, чим був Радянський Союз. Серед країн, яких це може стосуватися, Вадепуль назвав Україну, Грузію, Молдову та країни Балтії.

Путін називав розпад СРСР катастрофою

Йоганн Вадепуль нагадав слова Путіна про те, що найбільшою катастрофою XX століття для нього був розпад Радянського Союзу.

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"Якщо виходити з цього його погляду, то доводиться визнати: якщо це була найбільша катастрофа, він, імовірно, прагне її виправити", – сказав німецький міністр.

Які країни можуть бути в планах

За словами Вадепуля, очевидно, існує прагнення відновити те, чим був Радянський Союз.

Він зазначив, що це стосується України, Грузії, Молдови та країн Балтії.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що громадян країни-терориста Росії підганяють укладати контракти з міністерством оборони, щоб не гинути за путінські амбіції безкоштовно. Росіянам пропонують "встигнути до мобілізації", щоб заробити грошей на війні. За участь в агресії проти України росіянам обіцяють мільйони рублів.

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