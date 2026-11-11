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"Найважливіше – зупинити війну": Зеленський назвав ключові кроки і пояснив роль Європи

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
612
"Найважливіше – зупинити війну": Зеленський назвав ключові кроки і пояснив роль Європи
Президент України Володимир Зеленський. Джерело: Скриншот відео

Найважливішим наразі є зупинити війну, бо Україна втрачає людей. Окрім того, послідовність подальших кроків має бути чіткою: спочатку припинення війни, потім визначення структури домовленостей, гарантій безпеки та умов для процвітання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Данії. Він прокоментував зміни в американському посередництві та питання, які обговорюють на тристоронніх переговорах.

Що сказав президент

Глава держави прокоментував новий спосіб дипломатії на переговорах.

"Подумати про безпеку, подумати про безпеку в Європі та подумати про оновлення в Європі, в Україні, без Європи. Такі зміни дуже важливі, і я думаю, що ми чуємо та бачимо це у новому способі дипломатії", – зауважив президент.

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Він наголосив на важливості того, щоб послідовність подальших кроків має бути чіткою: спочатку припинення війни, потім визначення структури домовленостей, гарантій безпеки та умов для процвітання.

За словами президента, під час наступних обговорень також можуть порушити питання енергетичного перемир’я, припинення вогню на морі, обміну полоненими та підготовки зустрічі на рівні лідерів.

Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії тривають 10–11 листопада. Українську делегацію представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, як пройшов другий день переговорів в Абу-Дабі. 

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