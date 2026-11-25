Українські енергетики продовжують ремонтні й відновлювальні роботи та "часто роблять просто неможливі, неймовірні речі", щоб відключень світла було менше. Станом на 25 листопада найбільш складною ситуація залишалась у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Відео дня

Про це у традиційному вечірньому зверненні до громадян повідомив президент Володимир Зеленський. Відеозапис опублікований на YouTube-каналі ОП.

Енергетика

Глава держави зазначив, що всюди, де відбулися ворожі обстріли критичної інфраструктури, працюють ремонтні бригади. Час від часу процес доводиться переривати через загрози нових ударів.

"Найбільш складно зараз у Дніпрі, на Дніпровщині, також у Запоріжжі. Необхідне обладнання, сили для відновлення всюди є, і це дуже важливо", – повідомив він.

Зеленський наголосив, що енергетики "роблять часто просто неможливі, неймовірні речі та працюють так, як потрібно, щоб повернути електрику людям".

"У росіян тактика незмінна: вони б'ють саме по лініях і по мережах, по підстанціях б'ють, щоб ускладнити передачу електрики від генерації. Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати, і відповідати будемо достойно", – анонсував він.

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Операція ССО

Президент подякував воїнам із Сил спеціальних операцій Збройних сил України, які здійснили атаку по аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область РФ), звідки регулярно піднімається російська для обстрілів України.

"Нашими дронами сьогодні уразили російський військовий аеродром. Саме той, із якого їхня авіація злітає, щоб ламати життя в Україні. Зараз ми уточнюємо, які саме збитки отримали росіяни цього разу", – сказав глава держави.

Він додав, що Сили оборони продовжуватимуть відповідати противнику.

Головні історії дня

"Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, – наші абсолютно законні цілі", – підкреслив президент.

FREYJA

У середу Зеленський провів нараду щодо нашої антибалістичної програми FREYJA.

Наразі для України важливо прискорити постачання зенітних ракет від партнерів, зокрема для Patriot та інших систем ПРО.

"На жаль, від Сполучених Штатів ми поки не маємо відповідних хороших новин щодо прискорення. Постачання все ще затримується, на жаль. Але ми працюємо довгостроково й крок за кроком ми рухаємося, щоб створити свою антибалістичну систему", – проінформував президент.

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Він подякував усім країнам і компаніям, які приєднались до цієї роботи.

На цьому етапі наш ВПК вирішує питання "щодо компонентів та інших технічних речей". "Уже почався процес інтеграції компонентів: треба ефективно об'єднати всі спроможності учасників програми FREYJA, щоб ця система реально спрацювала. Працюємо над цим. І цією зимою мають бути перші прототипи й тестування", – розраховує Зеленський.

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