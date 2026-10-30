"Найбільші "хотєлкі" у них попереду": у Зеленського назвали санкції, які Росія зацікавлена зняти насамперед

Росія прагне домогтися скасування обмежень у сфері авіації, торгівлі добривами та енергоресурсами. Окремі російські бізнесмени вже домоглися скасування санкцій Євросоюзу та США.

Відео дня

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив про це під час брифінгу, повідомляє Укрінформ. За його словами, найбільші інтереси Росії пов'язані з обмеженнями, які досі ускладнюють торгівлю та діяльність її ключових галузей.

Санкції проти Росії

"Звісно, що Усманов і Фрідман дуже раді зняттю санкцій з них Європейським Союзом. Є ряд інших росіян, з кого США скасували обмеження за останні два роки – їх небагато, але трошки є. Їм подобається, що з них знімають санкції, але найбільші "хотєлкі" у них попереду", – розповів Владислав Власюк.

Він уточнив, що йдеться насамперед про авіацію, добрива та енергоресурси. Російським компаніям непросто торгувати ними через санкційні обмеження, запроваджені США, Європою, Канадою та Великою Британією.

Ефективність обмежень

За словами Власюка, зацікавленість Росії у скасуванні цих санкцій свідчить про їхню ефективність. Тому Україна вважає доцільним і надалі посилювати санкційний тиск на країну-агресора.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що так звана "дизельна угода" між Росією та США може відкрити шлях до нових домовленостей. Серед можливих тем він називав добрива, газ, заморожені активи, а також скасування санкцій щодо окремих російських осіб і структур.

Як повідомляв OBOZ.UA, в США Трамп накинувся на журналістку CNN через питання про санкції проти Росії.