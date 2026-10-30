"Найбільші "хотєлкі" у них попереду": у Зеленського назвали санкції, які Росія зацікавлена зняти насамперед

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Це відповідь Путіна на зусилля з досягнення миру": західні лідери відреагували на терористичний удар Росії по вокзалу у Дніпрі"Це відповідь Путіна на зусилля з досягнення миру": західні лідери відреагували на терористичний удар Росії по вокзалу у ДніпріСкасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронівСкасували понад 400 рейсів: у Москві та Петербурзі зафіксували "рекордну за всю війну" атаку дронівПомерла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналісткаПомерла легендарна українська легкоатлетка, учасниця Олімпіади та спортивна журналісткаОкупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоОкупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. ФотоРосія атакувала Київ балістикою, є жертва, поранені і руйнування: усі подробиціРосія атакувала Київ балістикою, є жертва, поранені і руйнування: усі подробиціУкраїнцям слід готуватися до нового курсу долараУкраїнцям слід готуватися до нового курсу: прогноз щодо долара на найближчий часРосія вкотре показала своє ставлення до пошуку миру: Буданов закликав палити російські об'єкти ВПКРосія вкотре показала своє ставлення до пошуку миру: Буданов закликав палити російські об'єкти ВПКІлюстрація - порожній ресторанУ Києві масово закриваються популярні ресторани і кафе: кого вже накрив "закладопад"В Україні оголосили відключення світла на п’ятницюВ Україні оголосили відключення світла на п’ятницю: який графік діятимеЗламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели мільярди доларівЗламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели мільярди доларів
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Найбільші "хотєлкі" у них попереду": у Зеленського назвали санкції, які Росія зацікавлена зняти насамперед

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
36
"Найбільші "хотєлкі" у них попереду": у Зеленського назвали санкції, які Росія зацікавлена зняти насамперед
Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Джерело: Укрінформ

Росія прагне домогтися скасування обмежень у сфері авіації, торгівлі добривами та енергоресурсами. Окремі російські бізнесмени вже домоглися скасування санкцій Євросоюзу та США.  

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив про це під час брифінгу, повідомляє Укрінформ. За його словами, найбільші інтереси Росії пов'язані з обмеженнями, які досі ускладнюють торгівлю та діяльність її ключових галузей.

Санкції проти Росії

"Звісно, що Усманов і Фрідман дуже раді зняттю санкцій з них Європейським Союзом. Є ряд інших росіян, з кого США скасували обмеження за останні два роки – їх небагато, але трошки є. Їм подобається, що з них знімають санкції, але найбільші "хотєлкі" у них попереду", – розповів Владислав Власюк.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
9,3 т.
У Кремлі заявили, що не хочуть бачити ЄС за столом переговорів щодо України: в Єврокомісії відреагували
9,3 т.
У Кремлі заявили, що не хочуть бачити ЄС за столом переговорів щодо України: в Єврокомісії відреагували
Даниїл БорщДаниїл Борщ
3,5 т.
Перемир'я в Олешках недостатньо: Макрон закликав домогтися ширшого припинення вогню після удару РФ по Дніпру
3,5 т.
Перемир'я в Олешках недостатньо: Макрон закликав домогтися ширшого припинення вогню після удару РФ по Дніпру
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
2,6 т.
"Добудемо Нобелівську премію для Трампа": Соловйов розмірявся про "СВО" проти Норвегії. Відео
2,6 т.
"Добудемо Нобелівську премію для Трампа": Соловйов розмірявся про "СВО" проти Норвегії. Відео

Він уточнив, що йдеться насамперед про авіацію, добрива та енергоресурси. Російським компаніям непросто торгувати ними через санкційні обмеження, запроваджені США, Європою, Канадою та Великою Британією.

Ефективність обмежень

За словами Власюка, зацікавленість Росії у скасуванні цих санкцій свідчить про їхню ефективність. Тому Україна вважає доцільним і надалі посилювати санкційний тиск на країну-агресора.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що так звана "дизельна угода" між Росією та США може відкрити шлях до нових домовленостей. Серед можливих тем він називав добрива, газ, заморожені активи, а також скасування санкцій щодо окремих російських осіб і структур.

Як повідомляв OBOZ.UA, в США Трамп накинувся на журналістку CNN через питання про санкції проти Росії.

Схожі теми
Санкції проти РосіїРосіясанкціїСШАВладислав ВласюкВладислав Власюк
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!