"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський у річницю терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року висловив співчуття всім, хто втратив рідних унаслідок нападу, та заявив про підтримку Ізраїлю. Він назвав цю атаку найбільшим і найжорстокішим ударом по єврейському народу з часів Голокосту та наголосив, що відповідальні за скоєне мають понести покарання.

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Про це Зеленський написав у соцмережах. Він від імені України висловив співчуття жертвам теракту та нагадав, що серед загиблих 7 жовтня 2023 року були й українці.

За цей удар не може бути прощення

Зеленський констатував, що в Україні тривають рятувальні операції після російського терористичного удару, розбирають завали зруйнованих будинків та надають допомогу пораненим. Він наголосив, що на цьому тлі Україна особливо гостро відчуває біль людей в Ізраїлі, які втратили своїх близьких унаслідок атаки 7 жовтня 2023 року.

"Україна з особливим болем висловлює співчуття кожному й кожній в Ізраїлі та інших країнах, хто втратив рідних", – сказав глава держави.

Президент назвав напад ХАМАСу 7 жовтня 2023 року підлою терористичною атакою та наголосив, що серед її жертв були українці.

"Це був найбільший і найбільш жорстокий з часів Голокосту удар по єврейському народу та по цивілізованості як такій", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що жодного прощення за цей удар бути не може.

"Загинули, на жаль, майже 1200 людей, над заручниками знущались – над дітьми, над безневинними людьми. Кожен з терористів повинен відповісти за скоєне", – підкреслив Зеленський

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Зеленський закликав світ не забувати про інші прояви терору

Окремо президент України наголосив, що світ не має пробачати або забувати й інші прояви терору та агресивні війни, коріння яких лежить у ненависті.

"Занадто багато вже вбивств у XXI столітті, яке мало б бути і має стати зовсім іншим. Люди заслуговують на мир, безпеку та повагу до життя", – зазначив він.

Зеленський закликав світових лідерів об'єднатися у протистоянні терору та війнам.

"Важливо лідерам світу, кожному й кожній, хто має реальний вплив і владу, по-справжньому приходити на захист життя тоді, коли це потрібно. Світ точно сильніший, ніж будь-який терор", – заявив президент України.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 7 жовтня 2023 року палестинські бойовики запустили із сектора Газа по території Ізраїлю понад 300 ракет. Внаслідок прямого влучання ракети в будівлю, в Тель-Авіві почалася пожежа. Армія Ізраїлю у відповідь почала завдавати авіаударів по Палестині. Водночас озброєні терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю та влаштували хаотичний розстріл мирних громадян із кулеметів.