Навроцький прорвався до Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі сутичок і оголосив термінові консультації: що відбувається в Польщі

У Польщі 30 жовтня загострився конфлікт навколо Конституційного трибуналу у Варшаві. В опозиційній партії "Право і справедливість" звинуватили уряд у "державному перевороті" та спробі захоплення суду, представники більшості звинувачення відкидають і наголошують: нині відбувається відновлення законності та роботи установи, що місяцями була фактично паралізована. Під будівлею Конституційного трибуналу тим часом зібралися люди, відбувалися й сутички з поліцією.

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Президент Польщі Кароль Навроцький перервав закордонний візит, аби повернутися до країни, вночі він у прямому сенсі штурмував будівлю, штовхався з суддями і зрештою оголосив про термінові консультації парламентських політсил задля "відновлення конституційного порядку". OBOZ.UA зібрав подробиці щодо ситуації.

Що відбувалося у Польщі цієї ночі

З вечора перед будівлею Конституційного трибуналу зібралися прихильники "Права і справедливості" та інших правих сил. Саму будівлю охороняла поліція.

Перед демонстрантами виступали праві політики, зокрема Ярослав Качинський, Кшиштоф Босак та Славомір Менцен, які звинувачують уряд у нападі на незалежність Трибуналу.

Навроцький же після повернення до країни зустрівся з головою Верховного суду Збігнєвом Капінським у Президентському палаці.

Близько 1 години ночі у суботу з'явився біля Конституційного трибуналу – і, під радісні вигуки прихильників, у прямому сенсі прорвався усередину будівлі, розштовхуючи суддів і застосувавши на вході фізичну силу до судді Анни Корвін-Пйотровської.

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Ближче до ранку керівник Адміністрації президента зачитав заяву Навроцького перед будівлею Конституційного трибуналу.

"Уночі було порушено громадський порядок Республіки Польща та силою захоплено конституційний державний орган. Я консультувався з Першим Головою Верховного Суду, суддею Збігнєвом Капінським, який також не визнає законними дії тих, хто узурпує владу в Конституційному трибуналі", – написав глава держави.

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Президент також закликав до "відновлення правового порядку та звільнення приміщень Трибуналу від силовиків, направлених туди урядом"

"Через загрозу внутрішній безпеці Республіки Польща я скликаю сьогодні термінові консультації за участю представників парламентських сил з метою стабілізації політичної ситуації та відновлення конституційного порядку", – заявив далі Навроцький.

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Наприкінці своєї заяви він подякував присутнім, "хто стоїть перед Конституційним Трибуналом на захисті конституції Республіки Польща".

Поки Навроцький звинувачував уряд у "захопленні будівлі силовиками", у поліції Варшави наголосили, що правоохоронці прибули на місце подій після звернень від генпрокурора країни та представників Конституційного трибуналу щодо забезпечення безпеки.

"Поліція не перебувала всередині будівлі Конституційного трибуналу, обмежившись захистом прилеглої території", – кажуть там.

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Правоохоронці затримали трьох протестувальників, що вдерлися на територію суду.

У своєму зверненні Навроцький зазначв, що "чинного" віце-президента Конституційного трибуналу Бартломея Соханського не пустили до будівлі, а ось Свенчковського глава держави туди завів.

Генпрокурор країни розкритикував поведінку Навроцького.

"Я був надзвичайно стурбований поведінкою президента. Ми бачили ці відео в інтернеті. Я сподіваюся, що прокуратура вживе заходів. Неприпустимо, щоб хтось, хто захищений президентською недоторканністю, поводився таким чином. Він вривався і нападав на суддів. Я вважаю таку поведінку обурливою", – сказав Вальдемар Журек.

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"Я б дуже хотів побачити Загальні збори суддів. Ці збори мають вирішити питання бюджету та, можливо, питання імунітету. Не може бути людей поза законом. Пан Свєнчковський ставився до цього трибуналу як до приватної ферми", – додав генпрокурор.

Свенчковський, виступаючи перед людьми, що зібралися біля Конституційного трибуналу, заявив про "напад на конституційний орган держави".

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"Ми маємо справу з державним переворотом... Конституційний трибунал – серед поляків, які зібралися перед його будівлею, щоб захистити не лише Трибунал, а й, перш за все, верховенство права та демократію в нашій країні. Дякуємо вам за це. Можна захопити будівлю обманом, але не можна захопити конституційний орган держави. Трибунал складається з законно призначених суддів, а не з узурпаторів, які увійшли через задні ворота в супроводі урядових охоронців. Вони оточили себе поліцейським кордоном зі страху перед поляками. Це ганьба!" – сказав він.

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Заяви про "державний переворот" також у великій кількості з’являлися в акаунтах політиків ПіС. Ян Грабєц, керівник канцелярії прем’єр-міністра, відреагував на звинувачення на адресу уряду.

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"Політики ПіС пишуть про "державний переворот", але вони трохи розгублені. Так, державний переворот полягав у тому, що президент Дуда заблокував присягу трьох законно обраних суддів Конституційного трибуналу у 2015 році та обрав на їхнє місце "дублерів". Державний переворот – це те, що президент Навроцький заблокував присягу п’яти нещодавно законно обраних суддів, а Свєнчковський і Соханський завадили їм виносити рішення. Виконання своїх обов’язків законно обраними суддями – це просто застосування Конституції. І істеричні крики цього не змінять", – наголосив він.

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На тлі подій прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск опублікував заяву про необхідність відновлення законності.

"Відновлення верховенства права – наш обов’язок. Після років беззаконня, яке панувало у ПіС, це складний, часом болісний процес, який вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає", – наголосив він.

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Що передувало

Близько 18:00 напередодні, 30 жовтня, на сайті Конституційного трибуналу з'явилася інформація про тимчасове відсторонення його голови Богдана Свенчковського та віцепрезидента Бартоша Соханського від виконання службових обов'язків.

Розпорядження видала суддя Анна Корвін-Пйотровська, яка має найбільший суддівський стаж. Повноваження голови суду вона на місяць поклала на себе.

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Серед озвучених причин відсторонення Свенчковського та Соханського – перешкоджання ними скликанню загальних зборів суддів, недопуск до роботи суддів, обраних чинним парламентом, а також порушення під час формування складів, які розглядають справи.

Фактично, йдеться про відновлення роботи Конституційного трибуналу, що була заблокована після спроб уряду оновити його склад, аби прибрати залежність від попередньої влади. Президент Польщі просто не з'явився на їх присягу, через що його прихильники Свенчковський та Соханський відмовлялися допускати їх до роботи.

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Це призвело до паралізування роботи Конституційного трибуналу з березня, а через саботування відстороненим головою суду та його заступником ухвалення проєкту бюджету суду на 2027 рік вона могла зупинитися повністю.

У повідомленнях щодо відсторонення Свенчковського та Соханського послалися на статтю 130 Закону про устрій загальних судів Польщі. Вона передбачає можливість тимчасового відсторонення судді від виконання службових обов'язків за певних обставин на термін до місяця.

Генеральний прокурор Вальдемар Журек подав клопотання про зняття з них суддівського імунітету.

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Відстороненні судді рішення визнавати відмовилися і звинуватили уряд у "державному перевороті". А сам Навроцький перервав свій візит до Сенегалу: президентський літак розвернувся у повітрі і полетів назад до Польщі.

До будівлі суду прибули силовики, а також прихильники "ПіС", що вступали з правоохоронцями у сутички.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Польщі розпочалися масові протести: опозиція заявила про переворот, Навроцький терміново повернувся з-за кордону.