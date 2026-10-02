"Наступні місяці будуть визначальними": Мерц заявив, що миру через голову України бути не може

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що найближчі місяці матимуть вирішальне значення для України та безпеки Європи. Він переконаний, що мирне врегулювання війни не може відбуватися без участі України, а рішення щодо її територій має ухвалювати сама держава.

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Про це політик заявив під час виступу з нагоди вручення НАТО Міжнародної премії Вестфальського миру, передає Укрінформ. На думку канцлера, Європа має зберігати єдність і продовжувати підтримувати Україну задля досягнення миру та гарантування безпеки.

"Наступні місяці будуть визначальними для долі України та безпеки Європи. Європа в ці дні особливо дивиться на нас, на Німеччину. Якщо ми захитаємося або спіткнемося, це може мати доленосні наслідки. Але якщо ми стоятимемо твердо, то разом зможемо здобути мир для України та свободу в безпеці для всієї Європи", – сказав Мерц.

Мир для України можливий лише за її участі

Канцлер зазначив, що підтримка України є важливою для безпеки Німеччини та всієї Європи, адже російська агресія підриває основні норми міжнародного права та європейського порядку.

Він наголосив на необхідності зберігати єдність європейських країн у питанні підтримки України, оскільки розкол може ускладнити досягнення миру.

За словами глави німецького уряду, майбутнє мирне врегулювання має передбачати збереження суверенітету України, а рішення щодо її територій може ухвалювати лише сама держава. Водночас Україні необхідно забезпечити надійні гарантії безпеки та можливість продовжувати рух до Європейського Союзу.

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"Миру через голову України в будь-якому разі бути не може. Так само не може бути миру без Європи. В Україні йдеться також про свободу та безпеку всієї Європи", – наголосив Мерц.

Він переконаний, що найбільш перспективними будуть переговори за участю України, Росії, США та європейських країн. Німеччина координує цю роботу насамперед із Францією та Великою Британією, а також Польщею, країнами Балтії, Італією та ЄС.

Берлін пообіцяв підтримку Україні

Також канцлер попередив, що майбутня зима може стати для України найскладнішою від початку повномасштабної війни.

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"Люди у великих українських містах готуються до тяжких атак балістичними ракетами, до зруйнованих теплоелектростанцій і шкіл, пошкоджених житлових будинків і церков. Цю зиму Україна повинна пережити, і я переконаний, що вона її переживе", – сказав політик.

Він запевнив, що Україна й надалі може розраховувати на підтримку Німеччини. За його словами, німецькі інженери працюють над новими системами перехоплення реактивних дронів, які найближчим часом планують запустити у серійне виробництво. Окрім цього, Німеччина допомагає відновлювати українські електростанції, пошкоджені внаслідок російських атак.

Як повідомляв OBOZ.UA, Мерц оцінив результати зустрічі глав МЗС Росії та Німеччини. За словами глави уряду, коментарі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова після переговорів з його німецьким колегою свідчать про те, що Москва не зацікавлена у "серйозному діалозі".