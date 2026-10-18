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Наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж РФ вдалося захопити, – Зеленський. Відео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
icon 17,7 т.
Наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж РФ вдалося захопити, – Зеленський. Відео
Володимир Зеленський

Українські військові продовжують стримувати російські штурми на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Водночас Сили оборони фіксують результати операцій Десантно-штурмових військ і Третього армійського корпусу, зокрема в межах активної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні в Telegram-каналі. Він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого.

"Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року", – наголосив Зеленський.

Президент розповів про ситуацію в районі Добропілля на Донеччині, де українські військові знищують російські штурмові групи та протидіють спробам окупантів проникати на позиції Сил оборони.

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"Непросто, але знищують наші хлопці", – зазначив він.

Українські захисники також утримують позиції на інших напрямках Донеччини, Харківщини та Запорізької області. Під контролем України, як заявив президент, залишаються Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка. Також триває оборона районів поблизу Краматорська.

Окремо глава держави подякував військовим підрозділам за бойові результати. Зокрема, він відзначив 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, яка виконує завдання на Олександрівському напрямку, та 128-му окрему важку механізовану бригаду, що діє на Запорізькому напрямку.

Також президент відзначив роботу 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем і 414-ї окремої бригади безпілотних систем за результати у знищенні російських сил на Донеччині.

Коментуючи ситуацію поблизу Запоріжжя, Зеленський спростував російські твердження про наближення окупантів до міста на п’ять кілометрів.

"Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там в Росії фантазує Путіну", – заявив президент.

Водночас Зеленський повідомив про підготовку до дипломатичних контактів із партнерами. За його словами, наступного тижня заплановані зустрічі в Європі, які мають допомогти Україні посилити обороноздатність. Президент також розповів про розмову з представниками американського президента Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Фактично, наші команди не припиняють комунікацію і кожного дня наші команди на зв’язку", – сказав він.

Глава держави наголосив, що Україна прагне завершення війни та розраховує на конструктивну співпрацю зі Сполученими Штатами й європейськими партнерами. Серед пріоритетів він назвав посилення протиповітряної оборони, зокрема постачання американських систем Patriot.

"Мир приходить тільки завдяки силі, завдяки щирій співпраці", – підсумував Зеленський.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські захисники з числа штурмового полку "Скеля" та першого корпусу Нацгвардії "Азов" провели спільну наступальну операцію на Добропільському напрямку та зупинили просування російських загарбників. Окупанти там накопичували сили, щоб вийти до логістичних шляхів,створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ у напрямку Добропілля, проте у районі Грузького та Новомиколаївки ЗСУ їх зупинили та відкинули.

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