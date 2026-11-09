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"Наша мета – об'єднати Україну і Росію": Кушнер заявив про координацію дій Заходу перед зустріччю з представниками РФ в Абу-Дабі

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read3 хв
1,2 т.
"Наша мета – об'єднати Україну і Росію": Кушнер заявив про координацію дій Заходу перед зустріччю з представниками РФ в Абу-Дабі
Кушнер анонсував зустріч із представниками України, ЄС та НАТО напередодні переговорів. Джерело: Getty Images

Спеціальний представник президента США Джаред Кушнер заявив, що перед початком дводенних тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі американська сторона проведе консультації з європейськими партнерами для координації зусиль і узгодження позицій. За його словами, метою Сполучених Штатів є посадити Україну та Росію за стіл переговорів і дати їм змогу безпосередньо обговорити питання післявоєнної безпеки.

Про це Кушнер написав у соцмережі X. Він наголосив, що адміністрація президента Дональда Трампа прагне знайти переговорне рішення, яке забезпечить тривалий мир.

США проведуть консультації з Україною та європейськими партнерами

За словами Кушнера, перед початком переговорів в Абу-Дабі він та представники американської мирної місії зустрінуться з партнерами з України, Європейського Союзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Ці консультації мають продовжити роботу, яку сторони ведуть протягом останніх кількох тижнів. Вона стосується питань європейської безпеки та майбутнього України після війни.

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Кушнер зазначив, що перед майбутньою тристоронньою зустріччю американська сторона вже провела окремі консультації з Україною та Росією.

"Наша мета полягає в тому, щоб зібрати Україну та Росію разом для безпосереднього обговорення їхніх післявоєнних питань безпеки, пропозицій та можливих рішень. Ми сподіваємося, що ці дискусії допоможуть визначити точки дотику, просунути практичні рішення та створити імпульс для переходу до наступного етапу переговорів", – йдеться у повідомленні Кушнера.

Кушнер назвав чотири головні напрями переговорів

Американський представник окреслив чотири взаємопов’язані пріоритети, на яких зосереджена робота сторін:

Припинення бойових дій. Пошук домовленостей, які дадуть змогу завершити війну.

Післявоєнна безпека. Розроблення надійних гарантій і механізмів, які зменшать ризик повторного конфлікту.

Економічне відновлення України. Підготовка комплексного плану відбудови та забезпечення довгострокового економічного розвитку.

Гуманітарні питання. Повернення військовополонених і цивільних, а також заходи для зменшення людських страждань, спричинених війною.

Окремо Кушнер повідомив, що США разом з Україною, ЄС та іншими європейськими партнерами працюють над подоланням значних фінансових потреб України після війни. Йдеться про фінансування відбудови, підтримку критичної інфраструктури, залучення приватних інвестицій та створення умов для довгострокового економічного зростання і самостійності країни.

Гуманітарний напрям, за його словами, передбачає не лише повернення полонених і цивільних, а й пошук практичних заходів, які допоможуть зменшити наслідки війни для людей.

США хочуть залучити Європу до обговорення майбутньої системи безпеки

Кушнер також заявив, що для досягнення всеосяжного та тривалого врегулювання необхідні безпосередні контакти Росії з європейськими партнерами щодо ширших безпекових домовленостей, які стосуються їхніх інтересів.

За його словами, у Вашингтоні сподіваються, що переговори в Абу-Дабі створять умови для початку такого діалогу найближчим часом у межах ширшого багатостороннього процесу.

Він також наголосив на необхідності заздалегідь обговорювати не лише завершення бойових дій, а й те, що відбуватиметься після війни. Зокрема, йдеться про післявоєнну безпеку, економічне відновлення та механізми, які мають запобігти новому конфлікту. На думку Кушнера, це допоможе змістити увагу з управління поточною війною на створення основ для тривалого миру.

Основою для цієї роботи, за його оцінкою, мають стати чинні європейські безпекові угоди та інституції. Водночас сторони повинні визначити, які з наявних механізмів виявилися недостатньо ефективними та яких змін вони потребують.

Серед конкретних напрямів Кушнер назвав посилення консультацій між державами, надійні канали кризового зв’язку, більшу військову прозорість і взаємні заходи для зниження ризику ескалації. Усі ці механізми, за його словами, мають повністю враховувати суверенітет кожної країни та її право самостійно ухвалювати рішення.

"Цей конфлікт є надзвичайно складним і заплутаним. Ми усвідомлюємо, що попереду – прийняття непростих рішень, тому підходимо до цих обговорень рішуче й реалістично. Наша мета – досягти вагомого прогресу, визначити практичний шлях уперед і сприяти створенню умов для встановлення тривалого миру", – написав Кушнер.

Як повідомляв OBOZ.UA, українська делегація вирушила на переговори в Абу-Дабі де 10 та 11 листопада заплановані тристоронні зустрічі за участю України, США та Росії. Головна мета переговорів – це досягнення тривалого миру, гарантії безпеки для України та створення умов для її відновлення.

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