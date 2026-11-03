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"Наш сигнал Росії чіткий": Мерц заявив про необхідність завершення війні в Україні

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
543
"Наш сигнал Росії чіткий": Мерц заявив про необхідність завершення війні в Україні
Фрідріх Мерц. Джерело: friedrich-merz.de

Росія має припинити війну проти України та довести готовність до серйозних мирних переговорів. Європа також повинна брати активну участь у переговорному процесі та домовленостях щодо безпеки й санкцій.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським. Він також запевнив, що Берлін продовжить тиснути на Москву та всіляко підтримувати Київ.

Мерц закликав Росію до переговорів і наголосив на ролі Європи

"Наш сигнал Росії чіткий: настав час покласти край цій війні. Локальне припинення вогню в Олешках може стати прикладом для домовленостей про припинення атак на енергетику та у Чорному морі", – наголосив німецький політик.

Мерц зазначив, що Росія досі перешкоджала дипломатичним зусиллям, а її атаки в Чорному морі створюють ризик подальшої ескалації та загрожують глобальній продовольчій безпеці. Найбільше від можливої продовольчої кризи можуть постраждати найбідніші країни світу.

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Канцлер Німеччини вважає новий раунд мирних переговорів правильним кроком, однак наголошує на необхідності участі Європи. За його словами, без неї неможливо вирішити ключові питання врегулювання, зокрема щодо санкцій проти Росії та майбутньої архітектури безпеки.

Німеччина допомагатиме Україні й надалі

До того часу, поки Москва не продемонструє готовність до серйозного діалогу, Берлін продовжуватиме посилювати тиск на Кремль і підтримувати Україну.

"Ми не звертаємо з обраного курсу: мир для України та безпека для Європи. Хочу ще раз підкреслити: ми підтримуємо Україну, це в наших інтересах, це відповідає нашим інтересам безпеки та політичним, стосується мирного порядку в Європі, яка для нас важлива", – запевнив Мерц.

Він також зазначив, що більшість німців розуміють позицію уряду та підтримують її, оскільки переконані, "що військове насилля в Європі не може призвести до зміни кордонів".

Нагадаємо, 3 листопада Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там він зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, також запланована зустріч із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та президенткою Бундестагу Юлією Клекнер. За його словами, пріоритетом нинішніх перемовин залишається дипломатична координація: важливі зустрічі, зміцнення ППО та підтримка української енергетики.

Як повідомляв OBOZ.UA, спеціальний посланник американського президента Стів Віткофф заявив, що переговори на рівні робочих груп між Україною та Росією відбудуться 10-11 листопада в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Сполучені Штати Америки виступлять посередником. Обговорення будуть зосереджені на післявоєнних домовленостях щодо безпеки, деескалації, гуманітарних заходах та наступних кроках на шляху до миру.

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