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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко

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Новини політики / Думки
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Наркоторгівля і шахрайство планетарних масштабів під дахом правоохоронців – не ІПСО. Це бачить вся країна

Наркоторгівля і шахрайство планетарних масштабів під дахом правоохоронців – не ІПСО. Це бачить вся країна
Генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО під заставу 65 млн грн. Джерело: OBOZ.UA

Жах не в Мексиканці.

Таких як він – тисячі.

Жах в тому, що вся країна бачить на власні очі, що все це правда.

Наркоторгівля процвітала – це можливо лише під дахом.

Шахрайство набуло планетарних масштабів – це можливо лише під дахом.

Грошей у співробітників СБУ, Прокуратури і МВС було стільки, що вони вже не знали який ще Буковель скупити.

Скажіть бл*дь.

В якій ще країні цивілізованого світу співробітник правоохоронного органу може зібрати 1.5 мільйона доларів на заставу за 4 дні.

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Сорі.

Нам не потрібне російське ІПСО, ЦРУ і ШІ – ми все це роками бачили і бачимо на власні очі.

І бачимо без всякого Васі Тимошенко і Мексиканця – все правда.

Тому Замовник тез з вуст Мексиканця, не може вигадати те, що і так бачить вся країна на власні очі.

Не робіть х*йні – і не буде ІПСО.

Ой, Татарова згадали 10 разів, а Буданова ні одного.

Ой, Акіма згадали, а Поклада ні.

Ой, він сказав про Федорова, але промовчав про Зеленського.

Та пох*й.

Якщо чесно.

Хто там головний вже не важливо.

Бо вся влада силовиків була і є в руках Зеленського – це він дозволив їм стати тим, ким вони стали.

І те, як вони зараз виглядають, заробляють, живуть – потворно.

В сухому залишку

В голові стоять ці гучні аплодисменти за 1.5 мільйона доларів застави.

Мабуть, це теж ІПСО.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Олексія Давиденка
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