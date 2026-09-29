Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що особисто веде переговори з главами держав та урядів різних країн про додаткові поставки для протиповітряної оборони України. Він наголосив, що саме ППО зараз є одним із найуразливіших місць української оборони, особливо напередодні складної зими.

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Про це Мерц сказав 29 вересня у Берліні на спільній пресконференції з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. За його словами, Німеччина також проводить інтенсивні консультації з європейськими партнерами щодо посилення допомоги Україні.

Німеччина шукає додаткові можливості для ППО

Мерц розповів, що веде особисті переговори з низкою іноземних лідерів, щоб забезпечити Україну додатковими засобами протиповітряної оборони.

"Наразі це найбільш вразливе місце, і я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема й у частині енергопостачання", – заявив канцлер.

За його словами, Німеччина разом із європейськими партнерами шукає способи посилити підтримку України. Серед питань, які зараз обговорюють, – не лише військова допомога, а й конкретна підтримка українського бюджету.

"Ми обговорюємо використання всіх можливостей для поліпшення протиповітряної оборони. Наразі це один із найбільших викликів, перед якими стоїть Україна", – зазначив Мерц.

Партнери мають допомогти Україні пройти важку зиму

Канцлер наголосив, що Росія, за його оцінкою, продовжить завдавати ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі. Саме тому, за його словами, партнери мають допомогти Україні пройти наступну зиму, яка може бути надзвичайно складною.

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Йдеться не лише про захист міст і населення від російських атак, а й про збереження роботи енергетичної системи. Посилення ППО Мерц назвав одним із ключових завдань напередодні зимового періоду.

Україна є частиною Європи

Мерц запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну. Він пов'язав безпеку України із безпекою всього європейського континенту.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, тому що знаємо одне: Україна є частиною Європи, і якщо Україна впаде, тоді мир і свобода в усій Європі опиняться під загрозою", – заявив канцлер.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Німеччина передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем Patriot зі своїх запасів. Берлін також продовжить постачати Києву інше озброєння – ракети класу "повітря-повітря", системи протиповітряної оборони IRIS-T та ракети до них, безпілотники та далекобійні боєприпаси.

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