Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЧому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіУкраїнців убивають на дорогах, а нардепи відмовляються посилювати покарання: чому саботували нові штрафи за перевищення швидкостіБанки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересня"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиків"Це Боже благословення!" Ірина Федишин дізналася стать третьої дитини: вона виховує двох хлопчиківСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМСпорт, родина і творчість: як працює формула корпоративної єдності БаДМОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАОкупанти в Олешках відбирали продукти, які скинули українські військові, у місті зникають люди – МВАСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуСили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на майже 1,5 тис. окупантів: дані ГенштабуЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: що сталось на бортуЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: що сталось на бортуАктор, який був кумиром молоді в 80-х, втратив 13 річну дочку: родина натякнула на причину трагедіїАктор, який був кумиром молоді в 80-х, втратив 13 річну дочку: родина натякнула на причину трагедії"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео"Російську армію треба зупинити": партизани "Атеш" влаштували диверсію на  залізничній гілці Донецьк – Мелітополь. Відео

"Наразі це найбільш вразливе місце": Мерц веде переговори про додаткові поставки для ППО України

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 358
"Наразі це найбільш вразливе місце": Мерц веде переговори про додаткові поставки для ППО України
Мерц веде переговори зі світовими лідерами про додаткові поставки для української ППО
Джерело: Getty Images

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що особисто веде переговори з главами держав та урядів різних країн про додаткові поставки для протиповітряної оборони України. Він наголосив, що саме ППО зараз є одним із найуразливіших місць української оборони, особливо напередодні складної зими.

Про це Мерц сказав 29 вересня у Берліні на спільній пресконференції з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. За його словами, Німеччина також проводить інтенсивні консультації з європейськими партнерами щодо посилення допомоги Україні.

Німеччина шукає додаткові можливості для ППО

Мерц розповів, що веде особисті переговори з низкою іноземних лідерів, щоб забезпечити Україну додатковими засобами протиповітряної оборони. 

"Наразі це найбільш вразливе місце, і я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема й у частині енергопостачання", – заявив канцлер.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 9,4 т.
"Ми наполягаємо": Токаєв закликав Путіна заморозити війну в Україні та перейти до дипломатії і переговорів
icon 9,4 т.
"Ми наполягаємо": Токаєв закликав Путіна заморозити війну в Україні та перейти до дипломатії і переговорів
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 1,6 т.
"Війна йде на європейській території": Вадефуль закликав не допустити монополії США на мирні переговори з Україною і РФ
icon 1,6 т.
"Війна йде на європейській території": Вадефуль закликав не допустити монополії США на мирні переговори з Україною і РФ
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 976
Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінград: в Альянсі дали відповідь
icon 976
Росія пригрозила НАТО ядерною зброєю через Калінінград: в Альянсі дали відповідь

За його словами, Німеччина разом із європейськими партнерами шукає способи посилити підтримку України. Серед питань, які зараз обговорюють, – не лише військова допомога, а й конкретна підтримка українського бюджету.

"Ми обговорюємо використання всіх можливостей для поліпшення протиповітряної оборони. Наразі це один із найбільших викликів, перед якими стоїть Україна", – зазначив Мерц.

Партнери мають допомогти Україні пройти важку зиму

Канцлер наголосив, що Росія, за його оцінкою, продовжить завдавати ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі. Саме тому, за його словами, партнери мають допомогти Україні пройти наступну зиму, яка може бути надзвичайно складною.

Йдеться не лише про захист міст і населення від російських атак, а й про збереження роботи енергетичної системи. Посилення ППО Мерц назвав одним із ключових завдань напередодні зимового періоду.

Україна є частиною Європи

Мерц запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну. Він пов'язав безпеку України із безпекою всього європейського континенту.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, тому що знаємо одне: Україна є частиною Європи, і якщо Україна впаде, тоді мир і свобода в усій Європі опиняться під загрозою", – заявив канцлер.

Як повідомляв OBOZ.UA, Німеччина передасть Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 для систем Patriot зі своїх запасів. Берлін також продовжить постачати Києву  інше озброєння – ракети класу "повітря-повітря", системи протиповітряної оборони IRIS-T та ракети до них, безпілотники та далекобійні боєприпаси.

Схожі теми
Війна в УкраїніНімеччинаППОФрідріх МерцФрідріх Мерц
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись