Намір Росії зламати Україну ударами по енергетиці не спрацює: командувач НАТО відзначив бойовий дух українців

Україна змогла значною мірою стабілізувати лінію фронту, а російські спроби зламати опір українців масованими ударами по енергетичній інфраструктурі взимку, найімовірніше, не досягнуть мети. Попри складні умови та перевагу противника в чисельності й ресурсах, українські захисники демонструють стійкість, винахідливість і високий бойовий дух.

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Про це заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич на Варшавському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ. Він наголосив, що українці вже неодноразово спростували прогнози тих, хто недооцінював їхню здатність протистояти російській агресії.

Україна стабілізувала фронт завдяки стійкості військових

За оцінкою Гринкевича, українські Сили оборони виконали значну роботу протягом останніх місяців і всього 2026 року. Генерал зазначив, що лінія фронту значною мірою стабілізувалася, попри чисельну перевагу російських військ і різницю в доступних ресурсах.

Він пов'язав цей результат із бойовим духом українців, їхньою здатністю знаходити нестандартні рішення та ефективно діяти в складних умовах.

"Українці виконали неймовірну роботу протягом останніх кількох місяців і, зокрема, фактично протягом усього 2026 року. Лінія фронту значною мірою стабілізована. І це величезна заслуга бойового духу українців, їхнього інноваційного духу і того, що їм вдалося зробити на цій лінії фронту, попри різницю в чисельності особового складу та різницю в доступних ресурсах", – сказав командувач.

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Чому російські удари по енергетиці не зламають українців

Водночас Гринкевич попередив, що російські далекобійні атаки на енергетичну інфраструктуру можуть зробити майбутню зиму дуже важкою для цивільного населення. За його словами, Москва намагається створити нестерпні умови для життя українців, щоб послабити їхню волю до спротиву.

Однак генерал вважає, що ця стратегія, найімовірніше, не спрацює.

"Я також скажу, що це, ймовірно, не спрацює", – наголосив він.

Гринкевич додав, що українців недооцінювали ще від початку повномасштабної війни, і він не збирається повторювати цієї помилки. На його переконання, український народ переживе складну зиму та вийде з неї ще більш рішучим і незламним.

Головні історії дня

Нагадаємо, генерал НАТО Алексус Гринкевич закликав європейські країни посилити підтримку України у відповідь на гібридні атаки Росії. За його словами, диверсії, підпали, кібератаки та порушення повітряного простору спрямовані на те, щоб послабити рішучість західних союзників і змусити їх відмовитися від допомоги Києву.

Як писав OBOZ.UA, НАТО має різні варіанти реагування на гібридні атаки Росії, зокрема й непублічні заходи. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте наголосив, що Москва не досягає мети послабити єдність союзників і припинити їхню підтримку України.