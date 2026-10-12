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"Намагається зламати нашу спільну волю": генерал НАТО закликав відповідати на гібридні загрози РФ збільшенням допомоги Україні

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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"Намагається зламати нашу спільну волю": генерал НАТО закликав відповідати на гібридні загрози РФ збільшенням допомоги Україні
Алексус Гринкевич заявив, що збільшення допомоги Україні є способом відповісти на дії Москви. Джерело: НАТО

Європейським країнам слід збільшувати підтримку України у відповідь на гібридні атаки Росії, які включають диверсії, підпали, кібератаки та вторгнення в повітряний простір НАТО. Такі дії Кремля спрямовані на те, щоб послабити рішучість західних союзників і підірвати їхню спільну волю протистояти російській агресії.

Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич в інтерв'ю Bloomberg Television у Польщі. За його словами, збільшення допомоги Україні є одним зі способів відповісти на дії Москви та продемонструвати, що її цілі не будуть досягнуті.

Генерал НАТО навів приклад Данії та Німеччини

Гринкевич звернув увагу на те, що Данія та Німеччина збільшили допомогу Україні після гібридних атак на своїй території. Він вважає такі кроки правильною відповіддю, яка має показати  Росії безрезультатність її спроб тиску на європейські країни.

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"Вони намагаються зламати нашу спільну волю", – сказав генерал.

Водночас НАТО значною мірою залишає реагування на такі інциденти на розсуд окремих держав. Зокрема, Німеччина минулого місяця вперше офіційно звинуватила Росію у спробі атаки безпілотником із вибухівкою на аеропорт Лейпцига.

Гринкевич наголосив, що не боїться прямо називати Росію відповідальною за такі дії. За його словами, він готовий обговорювати це питання, якщо відповідна країна цього захоче.

У НАТО готують план на випадок нападу Росії

Генерал прибув до Польщі, щоб представити плани щодо швидкої поразки Росії в разі її вторгнення на територію НАТО. Альянс прагне стримати Москву, публічно окресливши можливий сценарій відповіді на захоплення територій країн-членів.

У цих планах передбачено використання безпілотників та технологій штучного інтелекту. Вони мають доповнювати наявні переваги НАТО над Росією, зокрема бойові можливості винищувачів F-35.

Гринкевич також висловив упевненість, що навіть на тлі посилення політичних сил у Європі, які виступають проти подальшої підтримки України, її значення для безпеки континенту залишатиметься визначальним. Він зазначив, що європейські країни з часом усвідомлять, чому допомога Україні необхідна для їхньої власної національної безпеки.

Окремо генерал згадав про можливості для діалогу задля завершення російсько-української війни. За його словами, важливо вчасно використовувати такі можливості, коли вони з'являються.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має різні варіанти реагування на гібридні атаки Росії, зокрема й непублічні. Він наголосив, що Москва не досягає своєї мети послабити єдність союзників і змусити їх припинити підтримку України.

Як писав OBOZ.UA, Алексус Гринкевич застеріг Росію від можливого нападу на країни Альянсу. Він наголосив, що НАТО має необхідні інструменти для стримування агресії та здатне захистити кожен сантиметр своєї території.

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