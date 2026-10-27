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"Нам треба говорити про мир": Порошенко озвучив шість важливих умов для закінчення війни в Україні

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
1,2 т.
"Нам треба говорити про мир": Порошенко озвучив шість важливих умов для закінчення війни в Україні
Порошенко привітав відкриття першого переговорного кластера. Джерело: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді назвав шість умов для закінчення війни і встановлення миру. Він також привітав всіх із Днем української писемності та мови.

"Українська мова є однією з ключових позицій державотворення – армії, мови, віри. Путін підготував нам жахливий "подарунок" до цього дня. Сьогодні вранці я був на Південному мосту. Особисто бачив ту руйнацію, зупинку метро. У нас сьогодні країна не здатна прикрити себе ні антибалістикою, ні ефективно зупинити реактивні "Шахеди". Чому це так працює, спитайте Епіцентр, Розетку, Нову Пошту. Щодня і щоночі руйнуються ці позиції", – заявив Порошенко.

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"Але нам треба говорити про мир. Мир можливий лише при наявності шести ключових показників. Перше. Україна на переговорах має бути не прохачем. Для того, щоб йти на переговори, потрібна сильна переговорна позиція, яка ґрунтується на сильних Збройних Силах. Сильні Збройні Сили – це не декларація, це військовий бюджет, а не той непотріб, що зараз є в парламенті, і воєнна економіка", – наголосив пʼятий президент.

"Друга позиція. Ми повинні знищувати не лише російську зброю, а й можливості Росії її виробляти. І для цього нам потрібні наступальні озброєння. Власні і виробні спільно з нашими європейськими партнерами", – вважає лідер "Європейської солідарності".

"Третє. Ми повинні відібрати у Путіна його головного союзника час. Ми маємо не дати стерти Україну. І тому наш спільний союз із партнерами і внутрішня єдність, яка базується на коаліції національної єдності, а не на відсутній монобільшості – це є також ключовий фактор миру", – зауважив Порошенко.

"Четверте. Ми пропонуємо санкції з автоматичними наслідками, які будуть застосовані всіма нашими партнерами", – зауважив пʼятий президент.

"Перемирʼя повинне мати не лише дату початку, але і механізм покарання за порушення, включно з нашим членством в НАТО і до цього застосуванням миротворців з мандатами ООН", – пояснює Порошенко.

"І шосте. Росія має фінансувати відбудову того, що вона зруйнувала. Наш план точно здатен забезпечити Україні європейське, щасливе майбутнє", – наголосив лідер "Європейської солідарності".

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