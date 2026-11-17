Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародних партнерів із проханням передати Україні ще 40 винищувачів F-16, а також додаткові французькі літаки Mirage. За його словами, наявні українські F-16 значну частину часу проводять на технічному обслуговуванні та ремонті, хоча активно залучаються до знищення російських ударних дронів і ракет.

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Про це глава держави заявив під час звернення до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зеленський наголосив, що Україні необхідно посилити Повітряні сили, збільшити кількість винищувачів і забезпечити достатні запаси авіаційних боєприпасів.

Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16

Президент пояснив, що наявні в України американські винищувачі виконують важливі завдання із захисту повітряного простору, зокрема знищують російські ударні безпілотники типу Shahed та ракети. Водночас через необхідність ремонту й технічного обслуговування літаки не можуть постійно перебувати в бойовій готовності.

"F-16, які в нас є зараз – ті, що збивають російські "шахеди" й ракети, – замість того, щоб літати, проводять багато часу на ремонті. Нам потрібно більше винищувачів. Більше F-16. Давайте працювати разом, щоб реалізувати це", – заявив Зеленський.

Він подякував усім країнам, які долучилися до авіаційної коаліції, однак наголосив, що нинішньої допомоги недостатньо.

"Конкретно, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", – підкреслив президент.

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Зеленський закликав Європу передати більше Mirage

Окремо глава держави звернувся до європейських партнерів із проханням збільшити кількість французьких винищувачів Mirage, які можуть посилити українську авіацію.

За словами Зеленського, підготовка до використання французьких Rafale потребуватиме додаткового часу, зокрема на навчання та підготовку. Натомість Mirage можна залучити до виконання завдань уже зараз.

"Європа має більше винищувачів Mirage. Щоб Rafale були готові до роботи, потрібен час – навчання, підготовка тощо. А винищувачі Mirage можна задіяти вже зараз. Європа може нам у цьому допомогти. Будь ласка, ухваліть це рішення", – закликав президент.

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Україні потрібні боєприпаси для бойової авіації

Ще одним пріоритетом Зеленський назвав забезпечення достатньої кількості боєприпасів для винищувачів, які вже використовують українські Повітряні сили.

Президент наголосив, що посилення авіації має відбуватися не лише завдяки збільшенню кількості літаків, а й через забезпечення їх необхідним озброєнням.

"Україні потрібні міцні Повітряні сили. І нам потрібна достатня кількість боєприпасів для літаків, які ми використовуємо зараз. Давайте це зробимо пріоритетом", – підсумував Зеленський.

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Як повідомляв OBOZ.UA, українські винищувачі F-16 відіграють важливу роль у протидії російським реактивним безпілотникам, але для ефективного виконання цих завдань Повітряним силам необхідні додаткові 20-мм боєприпаси для авіаційних гармат. Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара після розмови з міністром оборони Канади Девідом Макгінті. За його словами, Україна обговорює з Канадою можливість пришвидшити постачання таких снарядів, а також посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей.