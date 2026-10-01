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"Нам і так вистачає дизельки": Путін визнав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. Відео

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read3 хв
icon 1,2 т.
"Нам і так вистачає дизельки": Путін визнав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. Відео
Путін відповів, чи погодиться на взаємне припинення ударів
Джерело: Скриншот

Російський диктатор Володимир Путін публічно підтвердив, що Москва відмовилася від пропозиції США та України щодо взаємного енергетичного та морського перемир’я. Він назвав її "безглуздою". За словами очільника Кремля,  санкції й так не дають Росії вивозити дизельне пальне на світовий ринок, тож зупинка ударів по НПЗ нічого суттєво не змінить.

Про це Путін заявив 1 жовтня під час засідання дискусійного клубу "Валдай". Фактично це означає, що чекати на енергетичне перемир'я між Україною та Росією найближчим часом не варто.

Що передбачала пропозиція

Запропонований формат передбачав припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) та об'єктах у Чорному морі в обмін на повне зупинення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та цивільне судноплавство.

"Нам і так вистачає дизельки"

Путін, коментуючи цю ініціативу, заявив, що такий формат домовленостей не має сенсу для Москви.

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"Нам говорять: давайте, вони припинять завдавати удари по ваших НПЗ, а ви припините удари по їхніх кораблях – нехай вони цивільні вантажі, сільгосппродукцію вивозять. А як же наші цивільні вантажі? Такі як нафта, нафтопродукти", – заявив російський диктатор.

''Нам і так вистачає дизельки'': Путін визнав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. Відео

Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай".

Джерело: Скриншот

При цьому Путін цинічно заявив, що Росії нібито "вистачає дизельки", удавши, що він не знає про черги на АЗС, про зростання ціни, перебої та повну відсутність пального, в тому числі і дизельного, по всій Росії

"Ось вони припинять удари, і стане більше дизельки, яка так потрібна у Сполучених Штатах. Це у нас стане більше! Нам і так вистачає дизельки", – заявив  російський диктатор.

За словами очільника Кремля,  навіть якщо Україна зупинить атаки на НПЗ, вивезти додаткові обсяги дизелю на світовий ринок Росія все одно не зможе через діючі санкції.

Крім того, він поскаржився на високу вартість фрахту, яка, за його словами, також перешкоджає експорту російського дизельного пального.

"Але на світові ринки вона не потрапить, тому що діють заборони, санкції. Фрахт підвищується в ціні. Як же наша дизелька потрапить на світовий ринок за збереження санкцій? Та ніяк", – заявив Путін.

Путін назвав умови "безглуздими"

Російський диктатор заявив, що в разі домовленості Москва мала б припинити удари по "відчутних для них об'єктах в економічному сенсі", тобто фактично відмовитися від власної тактики тиску на Україну. Таку пропозицію він назвав "безглуздою".

"А ми у відповідь на це повинні будемо припинити удари по чутливих для них об’єктах в економічному сенсі. Виглядає безглуздо просто", – сказав Путін.

Така відповідь російського диктатора на пропозицію енергетичного перемир'я означає, що Москва не бачить для себе економічної вигоди в такому обміні припиненням ударів і готова і далі жити в умовах атак на свою нафтопереробну інфраструктуру.

Як повідомляв OBOZ.UA,  Путін на форумі "Валдай" також вчергове заявив, що начебто війну "починала не Росія". Він знову цинічно стверджував, що РФ нібито була змушена "у відповідь на очевидну агресію" захищати себе зі зброєю в руках.

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