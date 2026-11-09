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Налаштовані "обережно оптимістично": стали відомі очікування США від переговорів України й Росії в Абу-Дабі

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
642
Налаштовані "обережно оптимістично": стали відомі очікування США від переговорів України й Росії в Абу-Дабі
Ілюстративне фото. Прапори України, США, РФ. Джерело: magnific.com

США не очікують, що на перемовинах в Абу-Дабі (ОАЕ) 10–11 листопада буде укладена якась конкретна угода. Це технічна зустріч представників Києва, Вашингтона й Москви, де сторони мають уточнити позиції, виявити наявні розбіжності та визначити рамки для подальших переговорів.

Про це повідомив журналіст Алекс Рауфоглу. На своїй сторінці в X (Twitter) він заявив, що неназвані американські посадовці в понеділок, 9 листопада, провели неформальний брифінг напередодні саміту, щоб окреслили очікування, ключові проблемні моменти й деякі деталі дипломатичної події.

"За словами офіційних осіб, США налаштовані обережно оптимістично", – заявив Рауфоглу.

Американські посередники прагнуть вийти за межі тристоронніх перемовин і перейти до ширшого багатостороннього формату за участі Європи.

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До обговорення гарантій безпеки та повоєнної архітектури безпеки в Європі, за словами інформатора, мають долучитися Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія, а також НАТО, ЄС і Україна.

"Гарантії безпеки відіграватимуть ключову роль", – стверджує Рауфоглу. Представники Сполучених Штатів розповіли журналістам, що Вашингтон нібито запропонував Москві погодитися на механізм захисту України, аналогічний умовам, передбаченим статтями 4 і 5 Договору Північноатлантичного альянсу.

Водночас остаточне рішення щодо будь-яких зобов'язань з боку США залежатиме від президента Дональда Трампа, хоча "фінансовий тягар має лягти на Європу".

"Територіальне питання залишається невирішеним. Росія продовжує вимагати весь Донбас, тоді як Україна виступає за нинішню лінію зіткнення", – написав журналіст.

Американські чиновники також заявили, що обидві сторони "продемонстрували певну гнучкість". Територіальні питання та післявоєнні безпекові домовленості мають обговорюватися паралельно – і зрештою вирішуватися разом.

У США не виключають, що згодом можуть відбутися нові зустрічі на рівні лідерів, тобто за участю диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського. Це залежатиме від досягнутого прогресу, заявив Рауфоглу.

Налаштовані ''обережно оптимістично'': стали відомі очікування США від переговорів України й Росії в Абу-Дабі

Текст допису (автоматичний переклад українською мовою з англійської). Джерело: Скриншот X (Twitter) @ralexdc

Налаштовані ''обережно оптимістично'': стали відомі очікування США від переговорів України й Росії в Абу-Дабі

Продовження повідомлення. Частина 2. Джерело: Скриншот X (Twitter) @ralexdc

Налаштовані ''обережно оптимістично'': стали відомі очікування США від переговорів України й Росії в Абу-Дабі

Продовження повідомлення. Частина 3. Джерело: Скриншот X (Twitter) @ralexdc

Налаштовані ''обережно оптимістично'': стали відомі очікування США від переговорів України й Росії в Абу-Дабі

Продовження повідомлення. Частина 4. Джерело: Скриншот X (Twitter) @ralexdc

Налаштовані ''обережно оптимістично'': стали відомі очікування США від переговорів України й Росії в Абу-Дабі

Закінчення допису. Джерело: Скриншот X (Twitter) @ralexdc

Як писав OBOZ.UA:

– У понеділок українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ), де 10 та 11 листопада заплановані тристоронні зустрічі за участю Києва, Вашингтона й Москви.

– Очільник МЗС РФ Сергій Лавров повідомляв, що першим пунктом у порядку денному будуть "питання безпеки Росії, України та в цілому безпеки в цьому регіоні".

– Європейський Союз також відправив на зустріч двох своїх високопосадовців. Водночас поки незрозуміло, чи будуть представники ЄС безпосередньо присутні під час переговорів в Абу-Дабі.

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