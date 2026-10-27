"Наказ застосовувати зброю був": Турчинов відповів на закиди щодо подій під час окупації Криму

Колишній виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов відповів на заяву про відсутність наказу захищати країну під час окупації Криму у 2014 році. Він стверджує, що наказ обороняти позиції та застосовувати зброю в разі штурмів і провокацій росіян був зафіксований у протоколі засідання РНБО.

Відео дня

За словами Турчинова, українська армія тоді перебувала в критичному стані, а російські війська значно переважали її чисельністю та озброєнням. Свою позицію він виклав у колонці для "Цензор.НЕТ".

Турчинов відповів на слова Зеленського про Крим

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Diary Of A CEO, за версією ТСН, заявив: "Якби був наказ захищати країну в 2014, я впевнений, що повномасштабної війни в тому вигляді, в якому ми бачимо її сьогодні, не сталося б. Наша помилка полягає в тому, що ми не відкинули їх назад".

Зеленський також висловив думку, що розбити російські сили в Криму тоді було нескладно, адже на півострів нібито увійшли лише десятки людей.

Турчинов назвав такі оцінки перекрученням історії. Він заявив, що Росія готувала окупацію України заздалегідь, а захоплення Криму було частиною ширшого плану. За його словами, російські війська відпрацьовували відповідні сценарії на стратегічних навчаннях "Захід-2013".

Чому Україна не могла відбити Крим

Турчинов стверджує, що на початку 2014 року українська армія перебувала в катастрофічному стані через багаторічне скорочення, недофінансування, розпродаж озброєння та розформування військових частин. За його даними, на 1 січня 2014 року Збройні сили України налічували 103 077 військовослужбовців, а боєготовими вважалися лише близько 20% військових частин.

РЕКЛАМА

Водночас Росія, за словами Турчинова, зосередила в Криму значне угруповання, яке посилили десантними, мотострілецькими та спеціальними підрозділами. Він наголосив, що російські сили мали перевагу в чисельності й озброєнні, а українські військові на півострові опинилися в оточенні.

"Кинути цю зведену групу бійців на прорив у Крим через вузьку горловину проти добірних російських військ, що значно перевершували нас за чисельністю та озброєнням, означало б втрату й без того мізерних резервів", – пояснив Турчинов.

Головні історії дня

За його словами, основні українські підрозділи потрібно було перекидати на північ і схід країни, де також існувала загроза російського вторгнення.

Турчинов заявив, що наказ застосовувати зброю був

Турчинов наголосив, що ухвалив рішення наказати українським військовим у Криму обороняти позиції та застосовувати зброю в разі штурмів і провокацій російських сил.

"У цих умовах я ухвалив єдине можливе рішення – військовим частинам у Криму зайняти оборону та використовувати зброю для захисту своїх позицій у разі штурмових дій і провокацій росіян. Цей наказ зафіксовано протоколом засідання РНБО", – заявив він.

РЕКЛАМА

За словами Турчинова, 1 березня 2014 року він також доручив привести Збройні сили України в стан найвищої бойової готовності – "Повна". Це передбачало, зокрема, підготовку до бойових дій, видачу зброї та боєприпасів і зайняття оборонних рубежів.

Він додав, що наказ застосовувати зброю повторно довів до військових 18 березня 2014 року після загибелі українського військовослужбовця під час штурму військового об’єкта в Сімферополі.

"На мою вимогу наказ про використання зброї зробили публічним і тому інформацію про це не змогли "зачистити" разом з багатьма документами того часу", – написав Турчинов.

РЕКЛАМА

Водночас він зазначив, що навіть після повторного наказу українські військові не застосували зброю під час штурму штабу Військово-морських сил України.

Турчинов згадав українських військових, які чинили опір

Колишній виконувач обов’язків президента наголосив, що твердження про відсутність опору в Криму не відповідають дійсності. Він навів приклади українських військових, які залишилися вірними присязі, зокрема морських піхотинців Феодосійського батальйону та екіпажів кораблів "Костянтин Ольшанський", "Генічеськ" і "Черкаси".

РЕКЛАМА

За словами Турчинова, військові, які залишалися в оточенні, виграли для України час, необхідний для мобілізації, відновлення армії та підготовки до захисту інших регіонів.

"Ми вистояли і, спираючись виключно на власні сили, захистили країну, створили боєздатні Збройні Сили, які й зупинили ворога як у 2014, так і в 2022 році", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські військові продовжують нищити об'єкти на тимчасово окупованих Росією територіях. Зокрема, електричні підстанції та вузли. За останні три місяці (з 6 липня по 3 жовтня 2026 року) Сили безпілотних систем уразили подібних 456 об'єктів на ТОТ та у РФ.